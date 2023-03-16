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Em Vila Velha

Criminosos usam uniformes de empresas para driblar ação da polícia no ES

Suspeito, que usava um uniforme com a identificação da Cesan, foi preso no bairro Aribiri, com arma e munições; ele admitiu que era braço armado de grupo criminoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2023 às 18:58

Publicado em 16 de Março de 2023 às 18:58

Aconteceu em Aribiri
Victor Hugo Cabral de Souza foi preso com arma e usava uniforme da Cesan para despistar polícia Crédito: Rodrigo Gomes e Oliveira Alves
Uma tática de criminosos chamou a atenção da polícia em Aribiri, Vila Velha, nesta quarta-feira (15). Um grupo de traficantes estava usando uniformes da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para despistar quem passasse pelo local. Após denúncias, um deles acabou preso com uma arma e munições.
"A Força Tática recebeu informação do serviço reservado via Disque-Denúncia de que havia cinco indivíduos trajando uniforme de empresa prestadora de serviço de cor azul, que estariam traficando na região e portando arma de fogo. A viatura foi ao local, fez o patrulhamento tático e pelas ruas do bairro se deparou com um cidadão com as características passadas. Foi feita abordagem, busca pessoal e verificado que na cintura do suspeito estava uma arma de fogo e 27 munições", disse o capitão William, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta
O próprio suspeito, identificado como Victor Hugo Cabral de Souza, disse estar na "contenção do tráfico", ou seja, era o braço armado do grupo. Além disso, ele estava usando tornozeleira eletrônica.
“Ele possuía passagens desde ameaça, veículo recuperado, porte ilegal de arma de fogo. Essa seria uma tática nova, justamente porque não causa nenhuma suspeita um grupo de indivíduos que esteja com uniforme de uma empresa que presta serviço. Dá a entender para os policiais que esses indivíduos estariam ali tentando desviar o foco dos policiais", ponderou o capitão. 
Criminosos usam uniformes de empresas para driblar ação da polícia no ES
Victor Hugo foi levado ao presídio na manhã desta quinta-feira (16). A reportagem de A Gazeta pediu posicionamento da Cesan sobre o caso, mas, até a publicação desta matéria, não teve retorno. O espaço segue aberto.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta

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