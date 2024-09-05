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Investigação

Crime em família: mãe e filho são presos por tráfico de drogas em Guaçuí

Com suspeitos a polícia apreendeu pedras de crack, buchas de cocaína, cerca de R$ 1,6 mil, além de materiais para embalar drogas, joias e aparelhos celulares
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 set 2024 às 09:26

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 09:26

Crime em família: mãe e filho são presos por tráfico de drogas em Guaçuí
Crime em família: mãe e filho são presos por tráfico de drogas em Guaçuí Crédito: Polícia Civil
Mãe e filho acabaram presos, no início da noite de quarta-feira (4), no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, em uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade. Segundo a Polícia Civil, a família vinha sendo monitorada pelo setor de inteligência da corporação. Os nomes dos suspeitos não foram informados.
Os policiais fizeram uma campana próxima a uma praça do bairro perto da casa dos alvos da operação. Com mãe e filho a polícia encontrou pedras de crack, buchas de cocaína, cerca de R$ 1,6 mil, além de materiais para embalar drogas, joias e aparelhos celulares.
Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 48 anos, vinha sendo monitorada havia algum tempo, pois era companheira de um traficante do bairro que morreu no final de julho deste ano em decorrência de um disparo acidental.
A suspeita passou a assumir o comércio com a ajuda do filho, de 24 anos, que morava em Cachoeiro de Itapemirim. O rapaz, segundo a polícia, havia saído recentemente da prisão e possui passagens por vários crimes, incluindo tráfico de drogas.
Eles foram levados para delegacia de Guaçuí, onde foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas. O rapaz foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e mãe para o Centro Provisório Feminino, também no município.

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