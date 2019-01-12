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Região do Caparaó

Criança é vítima de bala perdida em Guaçuí

Moradores contaram à polícia que houve troca de tiros entre dois homens armados na rua onde criança mora
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2019 às 17:45

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 17:45

Caso aconteceu na noite desta sexta-feira em Guaçuí Crédito: Gildo Loyola/Arquivo
Uma menina de 8 anos foi atingida de raspão por uma bala perdida na noite desta sexta-feira (11) em Guaçuí, Região do Caparaó. Moradores contaram à polícia que houve troca de tiros entre dois homens armados.
O caso aconteceu no bairro São Miguel, em Guaçuí, por volta das 23h30. Quando os militares chegaram, a menina havia sido socorrida para o pronto socorro. Sem gravidade, ela foi atingida na coxa direita e o projétil não ficou alojado. A bala, segundo a polícia, também não foi encontrada.
Durante o patrulhamento, os militares foram informados por populares que duas motos, com dois indivíduos cada, passaram pela rua Beira Rio, na Lagoa, e atiraram um contra o outro. Após os tiros, uma dupla fugiu. A outra abandonou uma motocicleta Honda Biz.
A Polícia Militar intensificou mais o patrulhamento na região, mas não localizou nenhum suspeito. Denúncias podem ser realizadas pelo 181 ou 190. Não é preciso se identificar.

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