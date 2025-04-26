Criança e mulher são baleadas em ataque que deixou um morto em Cariacica

Um homem foi morto em um ataque a tiros e um menino de seis anos e uma mulher ficaram feridos após também serem atingidos por disparos no bairro Flexal II, em Cariacica . O crime aconteceu por volta das 17 horas de sábado (26).

Informações preliminares apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apontam que a criança estava no colo de uma vizinha quando ambas foram baleadas. A mulher e o menino foram socorridos e encaminhados para um hospital da Grande Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Conforme relatos de policiais à reportagem, testemunhas contaram que criminosos passaram atirando num carro em direção ao homem, que estava em cima de uma moto. Ele teria sido o verdadeiro alvo dos disparos e acabou assassinado.

A reportagem procurou a Polícia Militar para ter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. A Polícia Civil, em nota, informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, e nenhum suspeito foi detido.