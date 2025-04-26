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Bairro Flexal II

Criança e mulher são baleadas em ataque que deixou um morto em Cariacica

Caso ocorreu por volta das 17h deste sábado (26); a mulher e o menino de 6 anos foram socorridos e encaminhados para um hospital da Grande Vitória

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 19:41

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 abr 2025 às 19:41
Um homem foi morto em um ataque a tiros e um menino de seis anos e uma mulher ficaram feridos após também serem atingidos por disparos no bairro Flexal II, em Cariacica. O crime aconteceu por volta das 17 horas de sábado (26).
Informações preliminares apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apontam que a criança estava no colo de uma vizinha quando ambas foram baleadas. A mulher e o menino foram socorridos e encaminhados para um hospital da Grande Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
Conforme relatos de policiais à reportagem, testemunhas contaram que criminosos passaram atirando num carro em direção ao homem, que estava em cima de uma moto. Ele teria sido o verdadeiro alvo dos disparos e acabou assassinado.
A reportagem procurou a Polícia Militar para ter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. A Polícia Civil, em nota, informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, e nenhum suspeito foi detido.
O corpo do homem assassinado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. No site, é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas, afirmou a corporação.

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