Criança de 4 anos é levada por criminosos durante roubo a carro em Cariacica

O cerco inteligente conseguiu localizar o carro entrando no bairro Nova Rosa da Penha, e as equipes foram para lá. O veículo foi visto pelos policiais subindo a Rua 72 e foi abordado. Dois suspeitos, de 22 e 15 anos, estavam no automóvel. Os militares perguntaram sobre a criança e eles disseram que ela foi abandonada no bairro Nova Brasília, perto de uma escola.