Criança de 4 anos é levada por criminosos durante roubo a carro em Cariacica

Uma criança de apenas quatro anos foi levada por criminosos durante um roubo a um carro em Cariacica, na madrugada desta sexta-feira (10). Depois de partirem com o veículo, os bandidos abandonaram a vítima no meio da rua; por sorte, ela foi encontrada por policiais.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento quando recebeu a informação de que um veículo Ford Focus vermelho havia sido roubado perto do Terminal de Campo Grande, e que no interior do carro estava uma criança de quatro anos. De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, se tratava de um menino.
O cerco inteligente conseguiu localizar o carro entrando no bairro Nova Rosa da Penha, e as equipes foram para lá. O veículo foi visto pelos policiais subindo a Rua 72 e foi abordado. Dois suspeitos, de 22 e 15 anos, estavam no automóvel. Os militares perguntaram sobre a criança e eles disseram que ela foi abandonada no bairro Nova Brasília, perto de uma escola.
Uma equipe foi até o local e localizou a criança, que foi entregue ao pai. Ela estava sem nenhuma lesão. O veículo, que estava sem o aparelho de som e com vários arranhões pela lataria, foi guinchado. Os suspeitos foram levados para a delegacia.
A Polícia Civil disse que "os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica. O indivíduo de 22 anos foi autuado em flagrante por roubo qualificado e corrupção de menores, sendo encaminhado ao sistema prisional. O adolescente de 15 anos foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, sendo encaminhado ao Ciase. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), que aguarda a chegada do procedimento para definir quais diligências complementares serão feitas".