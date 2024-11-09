'Corre. Tá queimando', disse menino ao avô, após ter corpo incendiado

O menino Ângelo Valério, de 8 anos, morreu após ter sido queimado, supostamente, pela ex-madrasta Crédito: Acervo da família

Demir da Silva Valério, 68 anos, contou à reportagem da TV Gazeta que ajudou a socorrer o filho e o neto. Ele relatou que Ademilson pedia para que a prioridade fosse salvar Ângelo. “Papai, eu te amo. Socorre o meu filho. Quero que o senhor socorra o meu filho. Quero o meu filho vivo”, teria dito a vítima.

O idoso afirma que era muito apegado ao filho e ao neto. “Meu filho era muito gente boa, todo mundo gostava dele, amava ele. Meu neto era muito bom, me abraçava, me beijava, fazia tudo comigo e falava que me amava. Sempre perguntava onde eu estava. Eles não me deixavam por nada”, lembrou.

Muito abalado ao receber a notícia da morte de Ângelo, Demir precisou ser medicado. “ Passei mal. Fiquei nervoso. É muito triste uma coisa dessas. Não pensava que ela [ex de Ademilson] faria isso”, lamentou.

Demir era pai de Adenilson e avô de Ângelo, que morreram após serem incendiados em Itapemirim Crédito: Luiz Gonçalves/TV Gazeta Sul

Liberação do corpo

Ângelo teve 82% do corpo . Já o pai, Ademilson teve 98% do corpo afetado pelas queimaduras graves. A motivação do crime, segundo a polícia, é o fim do relacionamento de Raquel com o pai do garoto.

A mãe de Ângelo e o padrasto seguiram para Vitória para fazer a liberação do corpo do menino, no IML. O garoto morreu no Hospital Infantil, em Bento Ferreira, onde estava internado tratando as queimaduras.

Sem data e horário previstos, o velório será na Igreja Batista de Graúna e o enterro será no cemitério de Itapemirim, onde Ademilson foi sepultado.

Prisão convertida

Ademilson Rosa Valério, de 39 anos, e , Raquel de Jesus, de 33 anos, apontada pela polícia como suspeita do crime Crédito: Redes sociais / Montagem A Gazeta

Ângelo e o pai dormiam em casa quando a principal suspeita do crime, Raquel de Jesus, de 33 anos, invadiu a residência, jogou gasolina nas duas vítimas, e ateou fogo, segundo informações da Justiça. Raquel foi detida pela Polícia Militar após ser encontrada no local de trabalho com uma faca e uma caixa de fósforo. Ela tinha queimaduras na canela, nas coxas, nos pés, além de feridas nas mãos e cabelos chamuscados. Ela foi encaminhada para o hospital onde ficou internada sob escolta policial.

A suposta incendiária teve a prisão em flagrante convertida para a preventiva, diante da gravidade do caso, em audiência de custódia, realizada na quinta (7). Ela não participou da audiência, pois ainda estava hospitalizada.

"Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído... Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo, bem como a periculosidade da autuada, demonstrando que seu comportamento criminoso coloca em risco a ordem pública e a sociedade e que uma vez em liberdade esta poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto", determinou a juíza Raquel de Almeida Valinho, que presidiu a sessão.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi demandada para saber se Raquel já deu entrada no sistema prisional, mas até o momento o nome dela não consta entre os detentos.