Corpo de jovem é encontrado às margens de rodovia em Linhares

A violência continua fazendo vítimas em Linhares, no Norte do Estado. Na manhã desta quinta-feira (8), um corpo foi encontrado às margens da rodovia que liga o distrito de Bebedouro ao balneário de Regência. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o fato.
De acordo com a ocorrência, uma pessoa percebeu o mato amassado e, ao se aproximar, visualizou o corpo de um jovem, de 19 anos, caído já sem sinais vitais. Assim que os militares chegaram ao local acionaram a perícia que apontou que a vítima foi morta a pauladas.
Após os trabalhos dos peritos, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado. Em nota, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi preso e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.