Corpo de homem é encontrado próximo a estádio de futebol em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

O corpo de um homem foi encontrado próximo a um estádio de futebol, no bairro Rio Branco, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (30). Identificado pela polícia como Paulo Vitor Moreira, de 20 anos, a vítima foi morta com um tiro nas costas.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Paulo era morador da região e o corpo dele foi localizado em uma rua Rio Branco, que fica entre o estádio e um prédio abandonado. Ninguém soube informar como foi a dinâmica do crime, mas a DHPP foi acionada por populares que encontraram o corpo por volta das 15 horas.