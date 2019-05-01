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Assassinato

Corpo de homem é encontrado próximo a estádio de futebol em Cariacica

Identificado pela polícia como Paulo Vitor Moreira, de 20 anos, a vítima foi morta com um tiro nas costas.
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

30 abr 2019 às 21:56

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 21:56

Corpo de homem é encontrado próximo a estádio de futebol em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro
O corpo de um homem foi encontrado próximo a um estádio de futebol, no bairro Rio Branco, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (30). Identificado pela polícia como Paulo Vitor Moreira, de 20 anos, a vítima foi morta com um tiro nas costas. 
De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Paulo era morador da região e o corpo dele foi localizado em uma rua Rio Branco, que fica entre o estádio e um prédio abandonado. Ninguém soube informar como foi a dinâmica do crime, mas a DHPP foi acionada por populares que encontraram o corpo por volta das 15 horas. 
A polícia fez rondas nas região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. 

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