Confusão em bar termina em morte em Aracruz

Briga em bar termina com morte em Aracruz no bairro Nova Conquista Crédito: TV Gazeta Norte

Aracruz, no Norte do Estado. O crime aconteceu durante uma confusão no bar onde estava a vítima. Segundo moradores, o homem suspeito de ter feito os disparos é um policial militar, vizinho de Davidy. Davidy Nascimento Viana, de 34 anos, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (15), no bairro Nova Conquista, em, no Norte do Estado. O crime aconteceu durante uma confusão no bar onde estava a vítima. Segundo moradores, o homem suspeito de ter feito os disparos é um policial militar, vizinho de Davidy.

Mesmo baleado, a vítima conseguiu andar cerca de 150 metros, mas não resistiu e morreu em frente à própria casa. Após o crime, alguns moradores tentaram invadir a casa do policial, que mora a poucos metros.

Segundo testemunhas, a Polícia Militar foi acionada e tentou conter a situação. Ainda segundo moradores, houve um confronto entre os policiais e manifestantes que tentavam invadir a casa do policial.

Ademir Junior, que é irmão da vítima, diz ter sido atingido por duas balas de borracha no momento da confusão. “Na hora que chegou a notícia que meu irmão tinha falecido, o pessoal começou a jogar coisas na casa do policial, foi o maior alvoroço. Foi na hora que os PMs começaram a jogar gás, deram tiros de borracha”, contou.

Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que o policial apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil, sendo ouvido e liberado pelo delegado de plantão. Ainda por meio de nota, a PM ressaltou que “qualquer juízo de valor que anteceda a apuração completa dos fatos seria precipitado e não se manifestará até que todas as circunstâncias sejam elucidadas ou ordens emanadas pela Justiça sejam determinadas, destacando sempre que se mantém ao lado da verdade e da Justiça”.

Sobre o confronto, a Polícia Militar informa que vizinhos promoveram danos à residência do policial, quebrando telhado e móveis. "As equipes que foram acionadas para controlar a ação criminosa atuaram de forma técnica e proporcional, utilizando instrumentos de menor potencial ofensivo para controlar e deter os responsáveis pelos danos que foram encaminhadas para a delegacia".

HISTÓRICO DE BRIGAS

uma mulher filmou a ação e reclamou da forma como a polícia agiu na abordagem. Há 15 dias, uma outra confusão envolvendo familiares de Davidy foi registrada no mesmo bairro onde ocorreu o homicídio. Na ocasião,na abordagem.

Sobre essa ocorrência, na ocasião, o subtenente Fábio disse em entrevista que os policiais só estiveram no local depois que um militar que mora na rua teria sofrido ameaças. Ele ainda acrescentou que, durante a abordagem, um homem teria desacatado os policiais e foi imobilizado e preso por conta disso.

PM CONFIRMA AMEAÇAS

A Polícia Militar confirmou que já existiam registros de ameaças sofridas pelo policial e que após mais um desentendimento entre as famílias vizinhas, houve o desfecho trágico. A PM reforça que as circunstâncias serão devidamente esclarecidas em inquérito policial.