Comerciante e taxista foram assaltados na Praça Duque de Caxias Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

assaltados por dois bandidos armados às 5h15 desta quarta-feira (04) na Praça Duque de Caxias, no Centro de Uma comerciante de 57 anos e um taxista forampor dois bandidos armados às 5h15 desta quarta-feira (04) na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha . Os ladrões roubaram R$ 6 mil em mercadorias e o táxi.

De acordo com a TV Gazeta, a mulher foi rendida após voltar de uma excursão em São Paulo na madrugada desta quarta-feira. A comerciante comprou R$ 6 mil em roupas que seriam revendidas na Grande Vitória.

Ao descer do ônibus de viagem, ela foi abordada por um taxista, que ofereceu uma viagem. A mulher aceitou e pediu para ser levada até em casa, no bairro Santa Mônica. Quando o motorista colocava a segunda sacola no porta-malas, os ladrões chegaram.

Your browser does not support the audio element. Comerciante perde R$ 6 mil em roupas durante assalto em Vila Velha

Os dois criminosos estavam armados. Após anunciarem o assalto, um dos bandidos pegou a terceira e última sacola de roupas, guardou no veículo e fugiu no táxi com o comparsa. As vítimas pediram ajuda em um posto da Guarda Municipal instalado na praça.

Pela manhã, o taxista chegou a informar à reportagem da Gazeta que o carro havia sido recuperado na região da Grande Terra Vermelha. No entanto, o encontro do veículo não foi confirmado pela polícia. Ainda não há informações sobre as mercadorias da comerciante. O caso segue investigado pela Polícia Civil.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta