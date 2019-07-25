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Crime

Comerciante é morto com dez tiros em Ibatiba

Vítima foi atingida por dez tiros enquanto trabalhava em açougue; nenhum suspeito pelo crime foi preso

Publicado em 

25 jul 2019 às 20:18

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 20:18

Delegacia de Ibatiba Crédito: Rafael Ferraz
Um comerciante foi morto a tiros em Ibatiba, na Região do Caparaó, na tarde de quarta-feira (24). Maico Hubner da Silva, de 29 anos, foi assassinado enquanto trabalhava em um açougue, em que era sócio com um tio. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi preso.
O assassinato aconteceu no bairro Novo Horizonte por volta das 14h30. Um motociclista, vestindo uma jaqueta de couro preta em uma moto CG Honda de cor azul, entrou no comércio de capacete e atirou várias vezes contra a vítima.
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Maico foi atingido com quatro tiros na cabeça, dois na coxa, três no braço e um na costela. A vítima morreu no local. O tio do comerciante e sócio do açougue contou a polícia que, no momento dos disparos, estava em outra sala e não viu o atirador, somente no momento que ele fugia de moto.
De acordo com o delegado Tiago Dorneles, que responde interinamente pela delegacia de Ibatiba, o caso segue sob investigação, mas até o momento, ninguém foi preso. A motivação do crime ainda não informada. Nenhum objeto do local foi roubado durante o crime.

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