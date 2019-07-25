Comerciante é morto com dez tiros em Ibatiba

Delegacia de Ibatiba Crédito: Rafael Ferraz

Ibatiba, na Região do Caparaó, na tarde de quarta-feira (24). Maico Hubner da Silva, de 29 anos, foi assassinado enquanto trabalhava em um açougue, em que era sócio com um tio. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi preso. Um comerciante foi morto a tiros em, na Região do Caparaó, na tarde de quarta-feira (24). Maico Hubner da Silva, de 29 anos, foi assassinado enquanto trabalhava em um açougue, em que era sócio com um tio. Ainformou que, até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi preso.

O assassinato aconteceu no bairro Novo Horizonte por volta das 14h30. Um motociclista, vestindo uma jaqueta de couro preta em uma moto CG Honda de cor azul, entrou no comércio de capacete e atirou várias vezes contra a vítima.

Maico foi atingido com quatro tiros na cabeça, dois na coxa, três no braço e um na costela. A vítima morreu no local. O tio do comerciante e sócio do açougue contou a polícia que, no momento dos disparos, estava em outra sala e não viu o atirador, somente no momento que ele fugia de moto.