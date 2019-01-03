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Em São Mateus

Com a mão no peito, cliente é baleado e escapa da morte em pizzaria no ES

Criminoso armado roubou celulares e carteira. Ele atirou em um homem de 57 anos, que ficou ferido na mão

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 14:17

Publicado em 

03 jan 2019 às 14:17
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Uma ida a uma pizzaria de Guriri, balneário de São Mateus, quase acabou em tragédia para uma família. Um homem de 57 anos foi ferido na mão após um criminoso atirar durante um assalto a clientes, no final da noite desta quarta-feira (02). O bandido conseguiu fugir e a vítima foi levada para um hospital do município.
De acordo com a Polícia Militar, o homem estava no estabelecimento com a mulher de 37 anos e uma menina de 12 anos quando o suspeito armado chegou e anunciou o assalto. Ele levou três celulares e pediu a carteira da vítima baleada. Após o homem entregar o objeto, o acusado atirou na direção do peito para matá-lo. No entanto, ele estava com a mão em cima do peito e o disparo acertou sua mão. Ferido, o homem foi socorrido pelo dono da pizzaria e levado ao Hospital Roberto Silvares.
Os militares realizaram buscas na região na tentativa de localizar o suspeito. Um indivíduo com características semelhantes às passadas pelas vítimas e que estava com uma pequena quantidade de drogas foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. No entanto, ele não foi reconhecido pelas vítimas.
A assessoria da Polícia Civil foi procurada pela reportagem para responder se o suspeito pelo crime foi preso, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.
Com a mão no peito, cliente é baleado e escapa da morte em pizzaria no ES

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