Com a mão no peito, cliente é baleado e escapa da morte em pizzaria no ES

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava no estabelecimento com a mulher de 37 anos e uma menina de 12 anos quando o suspeito armado chegou e anunciou o assalto. Ele levou três celulares e pediu a carteira da vítima baleada. Após o homem entregar o objeto, o acusado atirou na direção do peito para matá-lo. No entanto, ele estava com a mão em cima do peito e o disparo acertou sua mão. Ferido, o homem foi socorrido pelo dono da pizzaria e levado ao Hospital Roberto Silvares.