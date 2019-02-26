Colatina: três estabelecimentos furtados em uma noite

Três estabelecimentos foram arrombados e furtados em uma única noite em Colatina.jpg Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado. As ações aconteceram na Rua Germano Naumann Filho, no centro da cidade, por volta das 18h desse domingo (24). De acordo com funcionários, a ação teria causado um prejuízo avaliado em mais de R$ 10 mil. Em uma única noite e rua, três estabelecimentos comerciais foram furtados em, nodo Estado. As ações aconteceram na Rua Germano Naumann Filho, no centro da cidade, por volta das 18h desse domingo (24). De acordo com funcionários, a ação teria causado um prejuízo avaliado em mais de R$ 10 mil.

A maior perda foi sofrida por uma loja de produtos agrícolas, que teve uma impressora multifuncional e diversos objetos levados, somando um total de R$ 6 mil. Já no escritório de advocacia, foram subtraídos dois computadores, um HD externo, alguns arquivos e a chave de acesso a um programa do Tribunal de Justiça.

No caso da loja de refrigeração, o circuito de segurança mostra um homem procurando objetos e pulando uma grade para ter acesso a outros cômodos do imóvel – momento em que ele passa em frente à câmera. A dona do comércio percebeu o furto na manhã desta segunda-feira (25) e alegou ter perdido cerca de R$ 1 mil.

De acordo com os comerciantes, o homem que aparece no vídeo vive em situação de rua e é assistido por uma casa de acolhida que fica no mesmo logradouro dos estabelecimentos. Esta foi a primeira vez que os locais foram furtados, mas, segundo eles, a sensação de insegurança na região aumentou depois que a Prefeitura de Colatina começou a fazer os atendimentos por lá.

O OUTRO LADO

Polícia Militar, que não registrou nenhuma ocorrência como badernas ou furtos. Cerca de 20 pessoas frequentam a casa de apoio e são submetidas a um “controle rígido”. Em nota, a Prefeitura de Colatina disse que considera tais ocorrências um fato isolado, pois há monitoramento do Centro Pop junto à, que não registrou nenhuma ocorrência como badernas ou furtos. Cerca de 20 pessoas frequentam a casa de apoio e são submetidas a um “controle rígido”.