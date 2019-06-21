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Acidente

Ciclista morre ao atravessar a BR 101 em Sooretama

Bicicleta colidiu com caminhão na rodovia, na noite desta quinta-feira, no quilômetro 128 da rodovia. Pista chegou a ficar totalmente interditada

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 14:39

Publicado em 

21 jun 2019 às 14:39
Bicicleta que colidiu com caminhão, na BR 101, em Soretama. O ciclista morreu no local Crédito: Internauta
Um ciclista de 37 anos morreu enquanto atravessava a Rodovia BR 101, em Sooretama, região Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (20). O acidente aconteceu por volta das 18h30, no quilômetro 128 da via.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão Mercedes Benz/L 1620 de cor branca seguia pela rodovia, no sentido sul, quando a bicicleta tentava cruzar a pista. Houve uma colisão e o ciclista morreu no local. Por conta disso, a via foi totalmente interditada até por volta de 20h30.
Já a Eco101, concessionária que administra a via, explicou que usou equipes de ambulância e viatura de inspeção para o atendimento da ocorrência. A perícia da Polícia Civil foi acionada, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O nome do ciclista não foi informado.

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