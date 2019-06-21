Ciclista morre ao atravessar a BR 101 em Sooretama

Bicicleta que colidiu com caminhão, na BR 101, em Soretama. O ciclista morreu no local Crédito: Internauta

Um ciclista de 37 anos morreu enquanto atravessava a Rodovia BR 101, em Sooretama, região Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (20). O acidente aconteceu por volta das 18h30, no quilômetro 128 da via.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão Mercedes Benz/L 1620 de cor branca seguia pela rodovia, no sentido sul, quando a bicicleta tentava cruzar a pista. Houve uma colisão e o ciclista morreu no local. Por conta disso, a via foi totalmente interditada até por volta de 20h30.