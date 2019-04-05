Chefe do tráfico foge nadando em rio de Piúma e é capturado no ES

O chefe do tráfico de drogas do bairro Aribiri, em Vila Velha , foi preso na manhã desta sexta-feira (05) após tentar escapar nadando em um rio de Piúma . Maycon Heryson Matias Maia - Maycon Bocão -, de 37 anos, estava foragido havia seis meses e possui três mandados de prisão em aberto: dois por homicídio e um por porte ilegal de armas.

Polícia Civil localizou o criminoso por meio de denúncias anônimas e montou um cerco tático no entorno de um prédio do bairro União. Ao receber a voz de prisão, Maycon Bocão recusou a abordagem e pulou da janela do edifício, que dava para um rio. O homem nadou até o outro lado, quando agentes conseguiram contê-lo. A operação contou com a parceria da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em parceira com a Força-Tarefa.

HISTÓRICO DE CRIMES

Dentre os crimes cometidos, Maycon Bocão é investigado pelo homicídio de Maxwell Cézar, chefe do tráfico do Ibes e Jaburuna, no dia 4 de janeiro. As facções vivem em guerra e já deixam 8 mortos até fevereiro desse ano.

Para o delegado Gianno Trindade, conseguir localizar e prender o suspeito foi importante, já que ele representa perigo e tem grande influência no tráfico de Vila Velha.