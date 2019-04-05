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Criminalidade

Chefe do tráfico foge nadando em rio de Piúma e é capturado no ES

Maycon Heryson Matias Maia comanda o tráfico na região de Aribiri, em Vila Velha; era considerado foragido da Justiça havia seis meses, mas foi preso nesta sexta-feira (5)

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 20:19

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

05 abr 2019 às 20:19
O chefe do tráfico de drogas do bairro Aribiri, em Vila Velha, foi preso na manhã desta sexta-feira (05) após tentar escapar nadando em um rio de Piúma. Maycon Heryson Matias Maia - Maycon Bocão -, de 37 anos, estava foragido havia seis meses e possui três mandados de prisão em aberto: dois por homicídio e um por porte ilegal de armas.
A Polícia Civil localizou o criminoso por meio de denúncias anônimas e montou um cerco tático no entorno de um prédio do bairro União. Ao receber a voz de prisão, Maycon Bocão recusou a abordagem e pulou da janela do edifício, que dava para um rio. O homem nadou até o outro lado, quando agentes conseguiram contê-lo. A operação contou com a parceria da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em parceira com a Força-Tarefa.
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HISTÓRICO DE CRIMES 
Dentre os crimes cometidos, Maycon Bocão é investigado pelo homicídio de Maxwell Cézar, chefe do tráfico do Ibes e Jaburuna, no dia 4 de janeiro. As facções vivem em guerra e já deixam 8 mortos até fevereiro desse ano.
Para o delegado Gianno Trindade, conseguir localizar e prender o suspeito foi importante, já que ele representa perigo e tem grande influência no tráfico de Vila Velha.
"Ele é indivíduo de alto risco, por isso essa prisão foi tão importante. Além de ter voz de comando e líder do tráfico de drogas do bairro Aribiri, ele é apontado como o responsável pelo acirramento do conflito existente com as facções da região", afirma.
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