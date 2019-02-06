Chefão do tráfico matou morador inocente por vingança em Cariacica

Chefe do tráfico, Lucas Argentina, o Pezão Crédito: Divulgação | PC

Ele é acusado de torturar, atingir a tiros e incendiar o corpo do vendedor ambulante Diego Rodrigues dos Santos, 27, em dezembro. De acordo com a polícia, Pezão suspeitava que Diego passava informações da quadrilha para gangues rivais. Apontado pela Polícia Civil como o chefe do tráfico de drogas em Nova Rosa da Penha, Cariacica, Lucas Argentina, o Pezão, 29 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (5).. De acordo com a polícia, Pezão suspeitava que Diego passava informações da quadrilha para gangues rivais.

No momento da prisão, mesmo algemado junto a um comparsa, Pezão entrou em luta corporal com um investigador da polícia, tentou roubar a arma e foi baleado no abdômen.

O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, disse que Pezão e os comparsas Bruno Argentina, 30, e Eugênio Antônio Guimarães Cazoti, o Periquito, 22 , executaram o ambulante. “Pezão e os comparsas acreditavam que Diego passava informações deles para uma gangue de traficantes rivais, o popular X-9”, explicou.

Bruno Argentina, irmão de "Pezão", e Eugênio Antônio Guimarães Cazoti, o "Periquito", que está foragido Crédito: Divulgação | PC

Segundo o delegado, a vítima era inocente. “Diego era usuário de drogas, mas nunca teve passagens pela polícia e nem envolvimento com o tráfico da região. Ele teve as mãos amarradas, foi agredido a pauladas, tiros e teve o corpo incendiado”, destacou.

O delegado explicou que após a identificação da autoria e motivação do crime, solicitou a prisão temporária dos acusados e quatro mandados de busca e apreensão. Às 6 horas desta terça, 12 investigadores seguiram em direção a Nova Rosa da Penha.

Pezão foi preso em casa. Ele estava dormindo e foi acordado pelos policiais. No mesmo imóvel, os investigadores encontraram Juacy Francisco Correira Filho, 33 anos. no imóvel, havia uma pistola calibre 380, com numeração raspada, e uma motocicleta CB 300 vermelha. O veículo possuía restrição de furto e foi devolvido à proprietária.

O delegado informou que Pezão e Juacy foram algemados quando seguiam para a radiopatrulha. Eles eram conduzidos por pelo menos sete policiais quando Pezão tentou roubar a arma de um dos investigadores envolvidos na operação.

“Eles estavam algemados juntos, cada um em um braço. Os pés e um dos braços de cada um deles estavam livres. Quando eram conduzidos, o Pezão avançou em um policial. Os dois entraram em luta corporal e Pezão tentou pegar a arma do investigador. Para cessar a injusta agressão, um policial desferiu um tiro no Lucas.”

O disparo atingiu o abdômen do suspeito. Ele foi levado pelos policiais para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Pezão passou por uma cirurgia e permanece sob custódia da polícia.

Segundo a Polícia Civil, Pezão já foi preso por tráfico de drogas. Além do cumprimento de mandado de prisão por homicídio, ele foi autuado por receptação e posse ilegal de arma de fogo. Após receber alta, ele será encaminhado para o presídio. Juacy foi autuado por receptação e posse ilegal de arma de fogo.

Diego Rodrigues dos Santos foi assassinado por gangue de Pezão em dezembro Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

SUSPEITO ESTÁ FORAGIDO

Um dos suspeitos de envolvimento na execução do vendedor ambulante Diego Rodrigues dos Santos, de 27 anos, está foragido. De acordo com a Polícia Civil, Eugênio Antônio Guimarães Cazoti, o Periquito, 22, não foi encontrado durante a operação realizada na manhã desta terça em Cariacica.

Já Bruno Argentina, 30, que é primo de Pezão, foi localizado em uma rua de Campo Grande, no mesmo município, e foi preso pelos investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Bruno Argentina, irmão de "Pezão" Crédito: Divulgação | PC

De acordo com o titular da DHHP, o delegado Eduardo Khaddour, os três suspeitos negaram os crimes em depoimento à polícia. “Eles não confessaram o crime, mas temos provas que indicam a participação dos três na morte do Diego”, disse. A Polícia Civil solicita que quem souber do paradeiro de Periquito, entre em contato com o Disque-Denúncia 181. O informante não precisa se identificar.

GANGUE ESTÁ EXPULSANDO MORADORES

A quadrilha de traficantes comandada por Lucas Argentina, o Pezão, 29 anos, está expulsando moradores dos imóveis de casa em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município apontam que os imóveis estão sendo usados como esconderijo para criminosos, drogas e armas.

O titular da DHHP, delegado Eduardo Khaddour, explicou que solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão em alguns desses imóveis tomados por criminosos. “Identificamos que os traficantes estão expulsando os moradores, invadindo os imóveis para se esconder e esconder armamento e drogas também ”, revelou,

Em uma dessas casas tomadas pelos criminosos, os policiais encontraram Leandro André da Silva Fagundes, o Famosinho, 22 anos, e um adolescente de 17 anos. Com eles, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, com seis munições, uma pistola calibre 9 milímetros com 10 munições, 21 buchas de maconha e 15 pedras de crack.

Leandro André da Silva Fagundes, o Famosinho Crédito: Divulgação | PC

Após a prisão, a polícia informou que a casa havia sido desocupada. O delegado entrou em contato com os proprietários e comunicou que os traficantes haviam sido presos. “Fizemos contato com a proprietária do imóvel. Ela disse que vai aguardar um tempo e depois vai fazer uma limpeza e analisar se volta e quando volta para casa”, disse o delegado.

A polícia investiga outros imóveis que teriam sido invadidos pelos traficantes. “Estamos fazendo um levantamento sobre o número de casas tomadas pelos bandidos. No momento, não vamos divulgar detalhes para não atrapalhar as investigações”, afirmou.