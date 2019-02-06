Chefão do tráfico matou morador inocente por vingança em Cariacica

Apontado pela Polícia Civil como o chefe do tráfico de drogas em Nova Rosa da Penha, Cariacica, Lucas Argentina, o Pezão, 29 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (5). Ele é acusado de torturar, atingir a tiros e incendiar o corpo do vendedor ambulante Diego Rodrigues dos Santos, 27, em dezembro. De acordo com a polícia, Pezão suspeitava que Diego passava informações da quadrilha para gangues rivais.
No momento da prisão, mesmo algemado junto a um comparsa, Pezão entrou em luta corporal com um investigador da polícia, tentou roubar a arma e foi baleado no abdômen.
O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, disse que Pezão e os comparsas Bruno Argentina, 30, e Eugênio Antônio Guimarães Cazoti, o Periquito, 22 , executaram o ambulante. “Pezão e os comparsas acreditavam que Diego passava informações deles para uma gangue de traficantes rivais, o popular X-9”, explicou.
Segundo o delegado, a vítima era inocente. “Diego era usuário de drogas, mas nunca teve passagens pela polícia e nem envolvimento com o tráfico da região. Ele teve as mãos amarradas, foi agredido a pauladas, tiros e teve o corpo incendiado”, destacou.
O delegado explicou que após a identificação da autoria e motivação do crime, solicitou a prisão temporária dos acusados e quatro mandados de busca e apreensão. Às 6 horas desta terça, 12 investigadores seguiram em direção a Nova Rosa da Penha.
Pezão foi preso em casa. Ele estava dormindo e foi acordado pelos policiais. No mesmo imóvel, os investigadores encontraram Juacy Francisco Correira Filho, 33 anos. no imóvel, havia uma pistola calibre 380, com numeração raspada, e uma motocicleta CB 300 vermelha. O veículo possuía restrição de furto e foi devolvido à proprietária.
O delegado informou que Pezão e Juacy foram algemados quando seguiam para a radiopatrulha. Eles eram conduzidos por pelo menos sete policiais quando Pezão tentou roubar a arma de um dos investigadores envolvidos na operação.
“Eles estavam algemados juntos, cada um em um braço. Os pés e um dos braços de cada um deles estavam livres. Quando eram conduzidos, o Pezão avançou em um policial. Os dois entraram em luta corporal e Pezão tentou pegar a arma do investigador. Para cessar a injusta agressão, um policial desferiu um tiro no Lucas.”
O disparo atingiu o abdômen do suspeito. Ele foi levado pelos policiais para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Pezão passou por uma cirurgia e permanece sob custódia da polícia.
Segundo a Polícia Civil, Pezão já foi preso por tráfico de drogas. Além do cumprimento de mandado de prisão por homicídio, ele foi autuado por receptação e posse ilegal de arma de fogo. Após receber alta, ele será encaminhado para o presídio. Juacy foi autuado por receptação e posse ilegal de arma de fogo.
SUSPEITO ESTÁ FORAGIDO
Um dos suspeitos de envolvimento na execução do vendedor ambulante Diego Rodrigues dos Santos, de 27 anos, está foragido. De acordo com a Polícia Civil, Eugênio Antônio Guimarães Cazoti, o Periquito, 22, não foi encontrado durante a operação realizada na manhã desta terça em Cariacica.
Já Bruno Argentina, 30, que é primo de Pezão, foi localizado em uma rua de Campo Grande, no mesmo município, e foi preso pelos investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
De acordo com o titular da DHHP, o delegado Eduardo Khaddour, os três suspeitos negaram os crimes em depoimento à polícia. “Eles não confessaram o crime, mas temos provas que indicam a participação dos três na morte do Diego”, disse. A Polícia Civil solicita que quem souber do paradeiro de Periquito, entre em contato com o Disque-Denúncia 181. O informante não precisa se identificar.
GANGUE ESTÁ EXPULSANDO MORADORES
A quadrilha de traficantes comandada por Lucas Argentina, o Pezão, 29 anos, está expulsando moradores dos imóveis de casa em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município apontam que os imóveis estão sendo usados como esconderijo para criminosos, drogas e armas.
O titular da DHHP, delegado Eduardo Khaddour, explicou que solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão em alguns desses imóveis tomados por criminosos. “Identificamos que os traficantes estão expulsando os moradores, invadindo os imóveis para se esconder e esconder armamento e drogas também ”, revelou,
Em uma dessas casas tomadas pelos criminosos, os policiais encontraram Leandro André da Silva Fagundes, o Famosinho, 22 anos, e um adolescente de 17 anos. Com eles, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, com seis munições, uma pistola calibre 9 milímetros com 10 munições, 21 buchas de maconha e 15 pedras de crack.
Após a prisão, a polícia informou que a casa havia sido desocupada. O delegado entrou em contato com os proprietários e comunicou que os traficantes haviam sido presos. “Fizemos contato com a proprietária do imóvel. Ela disse que vai aguardar um tempo e depois vai fazer uma limpeza e analisar se volta e quando volta para casa”, disse o delegado.
A polícia investiga outros imóveis que teriam sido invadidos pelos traficantes. “Estamos fazendo um levantamento sobre o número de casas tomadas pelos bandidos. No momento, não vamos divulgar detalhes para não atrapalhar as investigações”, afirmou.
Famosinho foi preso e autuado por tráfico de drogas, posse ilegal e corrupção de menores. Já o adolescente foi apreendido por tráfico de drogas e posse ilegal.