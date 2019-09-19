Caso Maiara: uma semana após crime, nenhum suspeito preso

Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na frente da filha Crédito: Reprodução/Instagram

Maiara de Freitas Oliveira, de 26 anos, ninguém foi preso. A jovem foi assassinada na frente da filha de apenas 4 anos. Na residência estava também o pai de Maiara, no bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica. Uma semana e um dia depois do crime que tirou a vida da operadora de telemarketing,ninguém foi preso. A jovem foi assassinada na frente da filha de apenas 4 anos. Na residência estava também o pai de Maiara, no bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento ninguém foi preso. Procurados, a polícia informou que outros detalhes não serão divulgados.

Your browser does not support the audio element. Caso Maiara - uma semana após o crime, nenhum suspeito preso

O CRIME

Maiara de Freitas Oliveira, de 26 anos, foi assassinada por dois homens encapuzados que invadiram a casa da jovem, no dia 11 de setembro, em Cariacica. Na ocasião, os suspeitos se passaram por policiais. Apesar de ser executada na frente da filha de 4 anos, a criança não ficou ferida.

Na época, o corpo de Maiara foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, além disso a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), iniciou as investigações.

CRIME PODE SER VINGANÇA

morta por vingança, já que há cerca de um ano, o namorado dela foi morto no bairro e Maiara teria ajudado a polícia na investigação e chegou ser ameaçada por isso. Ela se mudou para Minas Gerais e retornou a Antônio Borges cerca de 14 dias antes do assassinato. Momentos após o crime, familiares contaram que a vítima morava no bairro há duas semanas. A jovem não tinha passagem pela polícia. A suspeita é de que a operadora de telemarketing tenha sido, já que há cerca de um ano, o namorado dela foi morto no bairro e Maiara teria ajudado a polícia na investigação e chegou ser ameaçada por isso. Ela se mudou para Minas Gerais e retornou a Antônio Borges cerca de 14 dias antes do assassinato.

DEPUTADO ENCOMENDA MORTE DE ASSASSINO

deputado estadual Capitão Assumção (PSL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa no mesmo dia em que Maiara foi morta. Ele chegou oferecer R$ 10 mil para quem matasse o suspeito de ter assassinado a jovem Maiara de Oliveira, em Cariacica. usou a tribuna da Assembleia Legislativa no mesmo dia em que Maiara foi morta. Ele chegou oferecer R$ 10 mil para quem matasse o suspeito de ter assassinado a jovem Maiara de Oliveira, em Cariacica.

"[Tenho] R$ 10 mil aqui do meu bolso pra quem mandar matar esse vagabundo, isso não merece tá vivo não. Eu tiro do meu bolso quem matar esse vagabundo aí. Não vale dar onde ele tá localizado não, tem que entregar o cara morto, aí eu pago”, disse o deputado durante fala no plenário.

Após o comentário, o deputado pode chegar a perder o mandato por causa das declarações dadas na tribuna da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

FAMÍLIA DE MAIARA SE PRONUNCIA

se pronunciou depois da declaração do deputado estadual e destacou que a violência não é o caminho para justiça diante do abalo e sofrimento que a família está vivendo depois do crime. Um parente de Maiara, que preferiu não se identificar,do deputado estadual e destacou que a violência não é o caminho para justiça diante do abalo e sofrimento que a família está vivendo depois do crime.

POLÍCIA PEDE AJUDA PARA ENCONTRAR SUSPEITOS

Polícia Civil pediu ajuda para localizar os dois suspeitos que se passaram por policiais para invadir a casa de Maiara e assassina-la. Seis dias após a morta de operadora de telemarketing, apara localizar os dois suspeitos que se passaram por policiais para invadir a casa de Maiara e assassina-la.

FILHA SÓ CHAMA PELA MÃE

filha de Maiara Oliveira mudou o comportamento depois de tudo que viveu. A menina não para de chamar pela mãe. Com apenas 4 anos, amudou o comportamento depois de tudo que viveu. A menina não para de chamar pela mãe.

De acordo com um familiar que preferiu não se identificar, a filha de Maiara passa o dia chamando pela mãe, e, além disso, a criança não consegue mais ficar sozinha nos cômodos da casa.“Ela não quer mais ficar sozinha nos ambientes”, pontuou.

O familiar de Maiara destacou ainda que banho, que era a atividade de a criança estava aprendendo a fazer sozinha, a menina já não faz mais. “Ela não consegue mais ficar no banheiro sozinha”.