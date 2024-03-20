Casal suspeito de aplicar golpes com venda de faxinas é preso na Serra

Um casal foi preso, na última quarta-feira (13), no bairro São Diogo, na Serra , suspeito de aplicar golpes por meio da venda de pacotes de faxinas. A mulher tem 26 anos e o marido, 27 anos. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari e contou também com o apoio da 5ª Delegacia Regional (DR) do município. Os detidos não tiveram as identidades reveladas.

Segundo a Polícia Civil , cerca de 26 pessoas foram vítimas do casal, incluindo moradores dos municípios de Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha.

De acordo com as investigações, o casal vendia as faxinas por meio de uma rede social, por um preço mais acessível. As vítimas pagavam pelo pacote, porém não chegavam a ter os serviços executados. Quando os contratantes questionavam o casal, os investigados os bloqueavam das redes sociais e não atendiam mais as ligações.

No último dia 13, a equipe policial se deslocou até a residência dos suspeitos no intuito de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva. O casal foi localizado e preso no imóvel.

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