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Mordomia

Casal que se hospedava em hotéis com cartões clonados é preso no ES

Raphael Henrique Sousa Lobato, 29 anos, que se identificou como empresário, e Pryscilla Navarini Martins, 29 anos, que disse ser modelo, foram surpreendidos pela polícia em um hotel na Praia do Canto

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 15:14

Publicado em 

04 jan 2019 às 15:14
Raphael Henrique Sousa Lobato e Pryscilla Navarini Martins foram flagrados em um hotel na Praia do Canto Crédito: Divulgação/PC/Reprodução Instagram
Um casal de namorados foi preso na tarde desta quinta-feira (03) suspeito de se utilizar cartões de crédito clonados para bancar hospedagens em hotéis. Raphael Henrique Sousa Lobato, 29 anos, que se identificou como empresário, e Pryscilla Navarini Martins, 29 anos, que disse ser modelo, foram surpreendidos pela polícia em um hotel na Praia do Canto, em Vitória.
Segundo a delegada Rhaiana Bremenkamp, da Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações, os policiais encontraram com o casal os cartões clonados, além de diversas chaves magnéticas de hotéis. Para evitarem serem pegos, de acordo com a delegada, Raphael e Pryscilla tinham cuidado de escolher as vítimas que possuíam os mesmos nomes e idades deles. O casal também estava com documentos falsos.
Casal que se hospedava em hotéis com cartões clonados é preso no ES
> Carros roubados recebiam placa clonada por quadrilha no Espírito Santo
Os dois negam os crimes. O empresário disse que os cartões não eram dele, e que a identidade falsa que ele portava foi comprada em Minas, porque, supostamente, estava com um mandado de prisão em aberto por sonegação fiscal. Porém, a Defa não encontrou o suposto processo. 
Pryscilla Navarini disse para a polícia que trabalha como modelo Crédito: Reprodução/Instagram
A polícia vai investigar agora se os dois foram responsáveis pelas clonagens ou se adquiriram os cartões com uma quadrilha especializada. Até agora a polícia sabe que Raphael e Pryscilla ficaram hospedados em dois hotéis no Estado. O casal estava aqui desde o início de dezembro, de férias.
> Advogada é vítima de golpe e tem cartão roubado em Vila Velha
Ainda de acordo com a polícia, a mãe de Pryscilla também estava com o casal no hotel da Praia do Canto, mas deixou o estabelecimento um dia antes com uma criança sem fazer o check-out.
A polícia chegou até o casal após uma denúncia anônima dizendo que Raphael e Pryscilla estavam usando documentos falsos para se hospedar em um hotel.
Outro lado
O advogado que representa o casal, Francisco Victor Largura Garcia, afirma que ao contrário do que foi informado pela polícia, não foram encontrados cartões de crédito clonados com Raphael e Pryscilla. "Isso não consta no auto de flagrante", ressalta. O advogado reforça ainda, que os clientes foram vítima de um golpe aplicado pela empresa de turismo contratada por eles, localizada em Goiânia. 
O contato com essa agência de turismo, segundo o advogado, foi feito através de indicações e por telefone. 

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