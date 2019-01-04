Raphael Henrique Sousa Lobato e Pryscilla Navarini Martins foram flagrados em um hotel na Praia do Canto Crédito: Divulgação/PC/Reprodução Instagram

Um casal de namorados foi preso na tarde desta quinta-feira (03) suspeito de se utilizar cartões de crédito clonados para bancar hospedagens em hotéis. Raphael Henrique Sousa Lobato, 29 anos, que se identificou como empresário, e Pryscilla Navarini Martins, 29 anos, que disse ser modelo, foram surpreendidos pela polícia em um hotel na Praia do Canto, em Vitória

Segundo a delegada Rhaiana Bremenkamp, da Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações, os policiais encontraram com o casal os cartões clonados, além de diversas chaves magnéticas de hotéis. Para evitarem serem pegos, de acordo com a delegada, Raphael e Pryscilla tinham cuidado de escolher as vítimas que possuíam os mesmos nomes e idades deles. O casal também estava com documentos falsos.

Your browser does not support the audio element. Casal que se hospedava em hotéis com cartões clonados é preso no ES

Os dois negam os crimes. O empresário disse que os cartões não eram dele, e que a identidade falsa que ele portava foi comprada em Minas, porque, supostamente, estava com um mandado de prisão em aberto por sonegação fiscal. Porém, a Defa não encontrou o suposto processo.

Pryscilla Navarini disse para a polícia que trabalha como modelo Crédito: Reprodução/Instagram

A polícia vai investigar agora se os dois foram responsáveis pelas clonagens ou se adquiriram os cartões com uma quadrilha especializada. Até agora a polícia sabe que Raphael e Pryscilla ficaram hospedados em dois hotéis no Estado. O casal estava aqui desde o início de dezembro, de férias.

Ainda de acordo com a polícia, a mãe de Pryscilla também estava com o casal no hotel da Praia do Canto, mas deixou o estabelecimento um dia antes com uma criança sem fazer o check-out.

A polícia chegou até o casal após uma denúncia anônima dizendo que Raphael e Pryscilla estavam usando documentos falsos para se hospedar em um hotel.

Outro lado

O advogado que representa o casal, Francisco Victor Largura Garcia, afirma que ao contrário do que foi informado pela polícia, não foram encontrados cartões de crédito clonados com Raphael e Pryscilla. "Isso não consta no auto de flagrante", ressalta. O advogado reforça ainda, que os clientes foram vítima de um golpe aplicado pela empresa de turismo contratada por eles, localizada em Goiânia.