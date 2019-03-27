Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ASSISTA AO VÍDEO

Casal foi baleado por engano em saída de baile funk em Cariacica

Igor Fernandes, de 17 anos, foi morto na hora. A namorada dele ficou ferida. Rapaz foi confundido com o irmão, que seria o alvo do traficante Wallison Paulo dos Santos, preso pela polícia

Publicado em 27 de Março de 2019 às 12:55

Crime aconteceu em Cariacica Crédito: Reprodução
Um casal de namorados que levou vários tiros na noite do último sábado (23), depois de saírem de uma festa, foram atingidos por engano, sendo a Polícia Civil. Igor Fernandes, de 17 anos, foi morto na hora, e a namorada ficou ferida e foi levada para um hospital da Grande Vitória.
De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Igor foi confundido com o irmão, que seria rival de traficantes do bairro Boa Sorte, no mesmo município. A polícia prendeu um suspeito do homicídio, Wallison Paulo dos Santos, vulgo Catatau, de 27 anos, que seria líder e gerente do tráfico na região.
Segundo as investigações, Igor estava com a namorada em um baile funk no bairro Bandeirantes, também em Cariacica. Quando percebeu que a namorada estava muito embriagada, resolveu ir embora com ela. Eles pegaram carona com amigos, que os levaram até em casa.
Um vídeo mostra que, logo depois que os dois se despedem dos amigos, chega um carro do lado, com um homem já saindo e atirando no casal. Os amigos, que ainda estavam na rua, abandonaram o carro momentaneamente e saíram correndo, desesperados. Assista ao vídeo abaixo:
Wallison, o suspeito preso, serial rival do irmão de Igor e confundiu os dois porque eram muito parecidos, até no jeito de andar, segundo a polícia.
Catatau, como é conhecido, foi preso em Boa Sorte e, apesar de todos os indícios, negou participação no crime. Ele também disse que não é traficante, apesar de ter várias passagens. Para a polícia, não há dúvidas da autoria do homicídio. Ele responde agora por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.
Com informações de Mayra Bandeira 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados