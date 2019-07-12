Casal é preso vendendo "brisadeiro" na Rua da Lama, em Vitória

"Brisadeiro" é o termo usado para brigadeiros feitos com maconha, além do do leito condensado e chocolate em pó Crédito: Pixabay

A prisão ocorreu na noite de quinta-feira, em meio ao grande movimento de pessoas característico da região, que é recheada de bares.

A PRISÃO

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O casal foi encontrado na Avenida Anísio Fernandes Coelhos, conhecida como Rua da Lama, em Vitória, com uma vasilha contendo 36 doces com maconha. A mulher estava com fardos de leite condensado e uma porção de 24 gramas do entorpecente.

APREENSÕES

Materiais apreendidos na residência do casal Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Na residência do casal, a polícia encontrou uma balança de precisão, uma tigela e uma panela — contendo o brigadeiro — além de R$ 346 e US$ 5. O doce foi encaminhado imediatamente para exame laboratorial e em todos os recipientes foi constatado o uso de maconha.

O casal foi detido e autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.