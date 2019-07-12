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Brigadeiro com Maconha

Casal é preso vendendo "brisadeiro" na Rua da Lama, em Vitória

Prisão ocorreu após denúncia anônima. Casal foi encontrado por policiais com uma vasilha contendo 36 doces com maconha

Publicado em 

12 jul 2019 às 20:51

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 20:51

"Brisadeiro" é o termo usado para brigadeiros feitos com maconha, além do do leito condensado e chocolate em pó Crédito: Pixabay
Um casal foi detido em flagrante vendendo brigadeiros com maconha na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Capital do Espírito Santo. O "brisadeiro", como é conhecido entre os usuários, é o doce feito com leite condensado, chocolate em pó e maconha.
A prisão ocorreu na noite de quinta-feira, em meio ao grande movimento de pessoas característico da região, que é recheada de bares. 
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A PRISÃO
De acordo com a Polícia Civil, após o desdobramento da Operação Anjos da Lei — que mira traficantes que atuam perto de escolas, policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) receberam denúncia anônima de que os dois suspeitos estariam comercializando o produto.
O casal foi encontrado na Avenida Anísio Fernandes Coelhos, conhecida como Rua da Lama, em Vitória, com uma vasilha contendo 36 doces com maconha. A mulher estava com fardos de leite condensado e uma porção de 24 gramas do entorpecente.
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APREENSÕES
Materiais apreendidos na residência do casal Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Na residência do casal, a polícia encontrou uma balança de precisão, uma tigela e uma panela  — contendo o brigadeiro — além de R$ 346 e US$ 5. O doce foi encaminhado imediatamente para exame laboratorial e em todos os recipientes foi constatado o uso de maconha.
O casal foi detido e autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.
> Anvisa dá primeiro passo para regular plantio de maconha no Brasil
 

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