Uma ocorrência registrada na noite desta quinta-feira (21), terminou com uma grande apreensão de materiais relacionados ao tráfico de drogas no bairro Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Estado. Duas pessoas foram presas e levadas para a 15ª Delegacia de Polícia Judiciária do município.
A ação da Polícia Militar teve início após uma denúncia de que na Rua Vila Juquita, um homem identificado como Matheus Pereira da Silva, de 21 anos, estava comandando o tráfico de drogas na região e inclusive estava portando armas de fogo, ameaçando moradores e aterrorizando o local.
Ao ser abordado, Matheus estava em casa e portava um pote contendo 204 pedras de substância semelhante ao crack e 3,71 gramas da mesma substância. Ao localizar o suspeito e o material, os militares deram voz de prisão e encontraram no interior da residência um revólver calibre .22 com quatro munições, um revólver calibre .38 com cinco munições e um revólver calibre .32 com seis munições, além de duas réplicas de arma de fogo municiados com cinco munições de plásticos e uma quantia de 2.510 reais em espécie.
O suspeito foi detido juntamente com a esposa e encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia Judiciária de Colatina. A polícia suspeita ainda que ele tenha envolvimento com um assalto registrado no dia 20 deste mês em um posto de gasolina do bairro.
Casal é preso suspeito de comandar o tráfico em bairro de Colatina