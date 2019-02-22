Casal é preso suspeito de comandar o tráfico em bairro de Colatina

Mais de 200 pedras de crack, três armas e dois simulacros foram apreendidos Crédito: Divulgação

Colatina, no Noroeste do Estado. Duas pessoas foram presas e levadas para a 15ª Delegacia de Polícia Judiciária do município. Uma ocorrência registrada na noite desta quinta-feira (21), terminou com uma grande apreensão de materiais relacionados ao tráfico de drogas no bairro Baunilha, em, no. Duas pessoas foram presas e levadas para a 15ª Delegacia de Polícia Judiciária do município.

A ação da Polícia Militar teve início após uma denúncia de que na Rua Vila Juquita, um homem identificado como Matheus Pereira da Silva, de 21 anos, estava comandando o tráfico de drogas na região e inclusive estava portando armas de fogo, ameaçando moradores e aterrorizando o local.

Ao ser abordado, Matheus estava em casa e portava um pote contendo 204 pedras de substância semelhante ao crack e 3,71 gramas da mesma substância. Ao localizar o suspeito e o material, os militares deram voz de prisão e encontraram no interior da residência um revólver calibre .22 com quatro munições, um revólver calibre .38 com cinco munições e um revólver calibre .32 com seis munições, além de duas réplicas de arma de fogo municiados com cinco munições de plásticos e uma quantia de 2.510 reais em espécie.

O suspeito foi detido juntamente com a esposa e encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia Judiciária de Colatina. A polícia suspeita ainda que ele tenha envolvimento com um assalto registrado no dia 20 deste mês em um posto de gasolina do bairro.

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