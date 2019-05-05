Casal é executado até com tiro de fuzil em Cariacica

Casal de namorados é executado até com tiro de fuzil em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Cariacica, no início da madrugada deste domingo (05). Mais de 30 cápsulas foram localizadas pela polícia no local do crime. De acordo com familiares, os dois eram usuários de drogas. Um casal foi executado no bairro Aparecida, em, no início da madrugada deste domingo (05). Mais de 30 cápsulas foram localizadas pela polícia no local do crime. De acordo com familiares, os dois eram usuários de drogas.

Segundo familiares, Lady Laura de Oliveira Martins, de 30 anos, e Ezequias Vieira Carvalho, de 33, eram namorados e moravam juntos há cerca de um ano e meio. De acordo com a Polícia Civil, os dois foram assassinados por volta de 1h, quando passavam pela rua Presidente Costa e Silva.

Populares afirmam que os criminosos estavam em um carro preto. No local da execução, a polícia encontrou mais de 30 cápsulas de diversos calibres, como pistola 9 mm, escopeta, fuzil 556, e pistola ponto 40. Embora a polícia afirme que na região há uma intensa guerra de tráfico entre os bairros Aparecida e Santa Mônica, a família das vítimas não sabe se o casal tinha envolvimento com o tráfico.

“O que a gente sabe é que os dois eram usuários. Inclusive, minha irmã já tinha sido ameaçada várias vezes por dever drogas. Nós cansamos de pagar dívida dela e chegou uma hora que não dava mais. Ela era gente boa, tranquila, mas tinha o problema do vício, infelizmente”, contou o irmão da vítima, de 26 anos, que preferiu não se identificar.

Ele contou que Lady Laura deixou quatro filhos, de 3,4,5 e 7 anos. Por conta do vício da mãe, atualmente as crianças são cuidadas pela avó materna.

“Lady era a filha mais nova da minha mãe e estava no vício há cerca de cinco anos. Infelizmente a gente já temia que o final dela seria esse”, lamentou.

Departamento Médico Legal (DML) para reconhecer o corpo dele. Sem dar entrevista à imprensa, um dos irmãos disse apenas que Ezequias era usuário de drogas e que não tinha muito contato com a família. Além do irmão da vítima, os familiares de Ezequias também estiveram nopara reconhecer o corpo dele. Sem dar entrevista à imprensa, um dos irmãos disse apenas que Ezequias era usuário de drogas e que não tinha muito contato com a família.