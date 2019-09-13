Carro destrói loja, motorista dá ré e depois foge em Linhares

O condutor de um veículo causou um grande prejuízo a um comerciante de, Regiãodo Estado, na madrugada desta sexta-feira (13). Isso porque o carro seguia pela Avenida Comendador Rafael, no Centro da cidade, quando invadiu a calçada e bateu na vidraça de uma loja de brinquedos e utilidades domésticas. Mesmo com toda a destruição causada, o motorista saiu com o carro e fugiu. Tudo isso aconteceu por volta de 4 horas.