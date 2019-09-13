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Carro destrói loja, motorista dá ré e depois foge em Linhares

Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13). Após a batida, o condutor do veículo fugiu, deixando o prejuízo do comerciante

Publicado em 

13 set 2019 às 08:47

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 08:47

O condutor de um veículo causou um grande prejuízo a um comerciante de Linhares, Região Norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (13). Isso porque o carro seguia pela Avenida Comendador Rafael, no Centro da cidade, quando invadiu a calçada e bateu na vidraça de uma loja de brinquedos e utilidades domésticas. Mesmo com toda a destruição causada, o motorista saiu com o carro e fugiu. Tudo isso aconteceu por volta de 4 horas.
Um vídeo que circula nas redes sociais (veja acima) mostra quando o condutor começa a sair com o automóvel, de cor prata, após a batida. Ele dá ré e é possível ver o carro repleto de estilhaços de vidro. Durante a manobra, o motorista quase bate em outro veículo e em um caminhão que estão estacionados. Em seguida, ele consegue se desvencilhar e foge em alta velocidade, cantando pneus.
Vidraça de loja ficou destruída no Centro de Linhares Crédito: Internauta
Outras imagens, de câmeras de videomonitoramento da prefeitura, flagraram o carro passando pela mesma avenida após a destruição da vidraça da loja. O veículo aparentava estar ainda em alta velocidade quando passou próximo ao cruzamento da avenida com a Rua Monsenhor Pedrinha.
A Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta reportagem. Tentamos contato com o proprietário da loja, mas as ligações caíram na caixa postal.

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