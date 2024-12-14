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Quatro feridos

Carro bate em moto, atropela pedestre e pega fogo em Colatina

Motorista fugiu do local após o acidente, que ocorreu no bairro São Silvano; além da pedestre, passageiro do carro e duas pessoas que estavam na moto ficaram feridos

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 20:05

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

14 dez 2024 às 20:05
Carro bate com moto, atropela pedestre e pega fogo em Colatina
Policiais e bombeiros fazem o socorro das vítimas Crédito: Montagem A Gazeta
Um acidente grave ocorreu na tarde deste sábado (14), no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Um veículo Renault Logan colidiu em uma moto onde estavam duas pessoas e, em seguida, atropelou uma pedestre que estava na calçada. Logo depois, o carro pegou fogo. O motorista fugiu do local após o acidente.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Rua Jacinto Basseti, em frente à Igreja Luterana.  Quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado por populares, que utilizaram extintores de incêndio.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o carro seguia pela Rodovia Lopes de Farias, que dá acesso à Rua Antônio Engrácio, quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, colidindo, lateralmente, na motocicleta. A seguir, subiu na calçada e atropelou uma pedestre. Ainda segundo relato da PM, o motorista abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Porém, um homem que era passageiro do automóvel ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Silvio Avidos, assim como as vítimas da moto, um homem e uma mulher. A pedestre foi encaminhada para um hospital particular.
O motorista não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e nem pela Polícia Militar. A Polícia Civil foi demandada, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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