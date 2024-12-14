Carro bate em moto, atropela pedestre e pega fogo em Colatina

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Rua Jacinto Basseti, em frente à Igreja Luterana. Quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado por populares, que utilizaram extintores de incêndio.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o carro seguia pela Rodovia Lopes de Farias, que dá acesso à Rua Antônio Engrácio, quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, colidindo, lateralmente, na motocicleta. A seguir, subiu na calçada e atropelou uma pedestre. Ainda segundo relato da PM, o motorista abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Porém, um homem que era passageiro do automóvel ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Silvio Avidos, assim como as vítimas da moto, um homem e uma mulher. A pedestre foi encaminhada para um hospital particular.