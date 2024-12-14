Carro bate em moto, atropela pedestre e pega fogo em Colatina

Um acidente grave ocorreu na tarde deste sábado (14), no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Um veículo Renault Logan colidiu em uma moto onde estavam duas pessoas e, em seguida, atropelou uma pedestre que estava na calçada. Logo depois, o carro pegou fogo. O motorista fugiu do local após o acidente.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Rua Jacinto Basseti, em frente à Igreja Luterana. Quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado por populares, que utilizaram extintores de incêndio.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o carro seguia pela Rodovia Lopes de Farias, que dá acesso à Rua Antônio Engrácio, quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, colidindo, lateralmente, na motocicleta. A seguir, subiu na calçada e atropelou uma pedestre. Ainda segundo relato da PM, o motorista abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Porém, um homem que era passageiro do automóvel ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Silvio Avidos, assim como as vítimas da moto, um homem e uma mulher. A pedestre foi encaminhada para um hospital particular.
O motorista não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e nem pela Polícia Militar. A Polícia Civil foi demandada, mas não houve retorno até a publicação deste texto.