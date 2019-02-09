Capixaba foragido há mais de três anos é preso em São Paulo

Acusado de homicídio, Erversson Santos Paixão é detido em São Paulo Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Foragido há três anos e três meses, o capixaba Erversson Santos Paixão, de 23 anos, foi detido na última quinta-feira (7) pela Polícia Civil de São Paulo. Ele é acusado de ter assassinado Elson Soares Lima, 49, no dia 4 de novembro de 2015.

Pinheiros, cidade do Norte do Espírito Santo, desde a ocorrência do crime. O assassinato aconteceu no bairro Jardim Planalto. Ervesson é alvo de investigações feitas pela Delegacia de Polícia (DP) de, cidade dodo, desde a ocorrência do crime. O assassinato aconteceu no bairro Jardim Planalto.

Segundo Douglas Sperandio, delegado responsável pelo caso, Erversson também é suspeito de uma tentativa de homicídio realizada contra a mesma vítima, dias antes do assassinato. O acusado teria contado com a ajuda do irmão nos dois casos. Mas, de acordo com o delegado, o comparsa já morreu.

Ainda segundo o delegado, São Paulo teria sido o segundo destino de Erversson. “Desde que o crime ocorreu, o detido estava foragido. Nossas investigações indicaram que ele teria fugido para a Bahia e, posteriormente, para São Paulo, onde o localizamos e ele acabou sendo preso pela polícia local”, explicou.