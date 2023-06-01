Cão vítima de maus-tratos é resgatado pela polícia em João Neiva

Cão vítima de maus tratos foi resgatado por policiais nesta quarta-feira (31), no bairro Piraqueaçu, em João Neiva Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um cãozinho vítima de maus tratos foi resgatado por policiais na noite de quarta-feira (31), no bairro Piraqueaçu, em João Neiva , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , a equipe da delegacia do município chegou até o animal após receber denúncias sobre o estado em que ele vivia. O tutor do cão foi identificado e responderá pelo crime.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, delegado Leandro Sperandio, disse que, assim que souberam das denúncias, os policiais se deslocaram até a casa e chamaram pelo proprietário. Porém, não havia ninguém no local. Segundo Sperandio, no entanto, foi possível ouvir o choro do animal, que estava preso.

“Os policiais conseguiram identificar que havia um cachorro no quintal, que estava visivelmente machucado e sequer se movimentava ao ser chamado. Adentramos no local, retiramos uma corrente que prendia o animal e o resgatamos”, disse o delegado.