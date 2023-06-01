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Após denúncias

Cão vítima de maus-tratos é resgatado pela polícia em João Neiva

O cachorro estava com vários ferimentos e doenças; o responsável pelo animal responderá pelo crime de maus-tratos, que tem pena prevista de 2 a 5 anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 jun 2023 às 16:39

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 16:39

Cão vítima de maus tratos foi resgatado por policiais nesta quarta-feira (31), no bairro Piraqueaçu, em João Neiva
Cão vítima de maus tratos foi resgatado por policiais nesta quarta-feira (31), no bairro Piraqueaçu, em João Neiva Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um cãozinho vítima de maus tratos foi resgatado por policiais na noite de quarta-feira (31), no bairro Piraqueaçu, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a equipe da delegacia do município chegou até o animal após receber denúncias sobre o estado em que ele vivia. O tutor do cão foi identificado e responderá pelo crime.
O titular da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, delegado Leandro Sperandio, disse que, assim que souberam das denúncias, os policiais se deslocaram até a casa e chamaram pelo proprietário. Porém, não havia ninguém no local. Segundo Sperandio, no entanto, foi possível ouvir o choro do animal, que estava preso.
“Os policiais conseguiram identificar que havia um cachorro no quintal, que estava visivelmente machucado e sequer se movimentava ao ser chamado. Adentramos no local, retiramos uma corrente que prendia o animal e o resgatamos”, disse o delegado.
O cão foi levado para uma clínica veterinária, onde foram constatados ferimentos múltiplos e doenças. Ainda de acordo com o delegado, o responsável pelo cachorro responderá pelo crime de maus-tratos, que tem pena prevista de 2 a 5 anos.

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