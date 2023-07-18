Caminhoneiro do RJ é encontrado morto dentro de veículo em Vila Velha

Um motorista de caminhão, natural do Rio de Janeiro, foi encontrado morto na cabine do próprio veículo na manhã desta terça-feira (18), em Itapuã, Vila Velha. Ele tinha ficado no automóvel para dormir, como costumava fazer, mas não acordou.
Quem encontrou o corpo foi um colega de trabalho do caminhoneiro. Ele contou à Polícia Militar que, "ao terminarem o serviço na noite de segunda-feira (17), todos os trabalhadores teriam ido para casa, mas o amigo teria ficado no caminhão para dormir, como sempre fazia".
Ainda de acordo com a Polícia Militar, uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o óbito, aparentemente por causa natural. Uma equipe do Samu foi acionada para atestar o fato. O nome da vítima não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Vitória.