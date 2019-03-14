Caminhões com placas de Linhares foram apreendidos no Rio de Janeiro com cigarros contrabandeados Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Três caminhões com placas de Linhares , na região Norte do Estado, foram apreendidos em uma rodovia federal no Rio de Janeiro com mais de 750 mil maços de cigarros contrabandeados. A apreensão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (13), na Rodovia Lúcio Meira (BR 393), na cidade de Sapucaia (RJ).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento era realizada uma operação de combate à exploração sexual em postos de combustíveis na rodovia quando um caminhão Ford/Cargo, com placa de Linhares, chamou a atenção dos policiais. O motorista apresentou os documentos de porte obrigatórios, mas informou que a mercadoria não tinha nota fiscal. Durante a verificação da carga, foram encontrados 250 mil maços de cigarros estrangeiros.

Três caminhoneiros foram presos após apreensão de carga de cigarros roubados no Rio de Janeiro Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Próximo ao veículo abordado havia mais dois caminhões com mercadorias sem nota fiscal. Cada um tinha mais 250 mil maços da mesma marca, totalizando os 750 mil maços contrabandeados. A carga está avaliada em R$ 4,5 milhões, de acordo com estimativa da Receita Federal.

Your browser does not support the audio element. Caminhões de Linhares com carga milionária de cigarro são parados no RJ

Um dos motoristas confessou que receberia R$ 3 mil pelo transporte da mercadoria e outro afirmou que receberia R$ 6 mil. Toda a carga seria entregue no Mercado São Sebastião, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

A PRF ainda informou que os três caminhoneiros, de 32, 37 e 38 anos, foram presos e conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu (RJ). Procurada, a Polícia Federal não respondeu nossa demanda até a publicação desta reportagem.