Cerveja cai de caminhão na Leste-Oeste e parte da carga é saqueada

Carga de cerveja cai em pista da Leste-Oeste, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Uma carga com cerveja caiu na Rodovia Leste-Oeste, em um cruzamento com a Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Vale Encantado, em Vila Velha , na tarde deste sábado (8). De acordo com a Polícia Militar , as caixas de cerveja em lata tombaram após o caminhão realizar uma curva.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, não houve feridos. Após o tombamento, diversas pessoas que passavam pelo local furtaram parte da carga.

Com a chegada da Guarda Municipal, que prestou a primeira assistência para garantir a ordem no local, as pessoas que tentavam levar parte da carga fugiram do local. Por se tratar de uma via estadual, o Batalhão de Trânsito foi acionado e assumiu a ocorrência.

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar um tombamento de caminhão, mas a equipe constatou que não havia veículo tombado nem vítimas, apenas algumas caixas de cerveja em lata que haviam caído do caminhão ao fazer uma curva.