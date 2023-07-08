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Vila Velha

Cerveja cai de caminhão na Leste-Oeste e parte da carga é saqueada

Mercadoria tombou de veículo em uma curva da rodovia, na altura de Vale Encantado, Vila Velha, na tarde deste sábado (8)

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2023 às 18:39
Carga de cerveja cai em pista da Leste-Oeste, em Vila Velha
Carga de cerveja cai em pista da Leste-Oeste, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
Uma carga com cerveja caiu na Rodovia Leste-Oeste, em um cruzamento com a Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na tarde deste sábado (8). De acordo com a Polícia Militar, as caixas de cerveja em lata tombaram após o caminhão realizar uma curva.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, não houve feridos. Após o tombamento, diversas pessoas que passavam pelo local furtaram parte da carga.
Com a chegada da Guarda Municipal, que prestou a primeira assistência para garantir a ordem no local, as pessoas que tentavam levar parte da carga fugiram do local. Por se tratar de uma via estadual, o Batalhão de Trânsito foi acionado e assumiu a ocorrência.
A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar um tombamento de caminhão, mas a equipe constatou que não havia veículo tombado nem vítimas, apenas algumas caixas de cerveja em lata que haviam caído do caminhão ao fazer uma curva.

Correção

08/07/2023 - 7:10
Versão anterior desta reportagem informava, erroneamente, que o caminhão havia tombado e, com isso, a carga havia se espalhado pela pista. No entanto, após a publicação, a Polícia Militar informou que, na verdade, apenas a carga de cerveja caiu na Rodovia Leste-Oeste quando caminhão realizou uma curva. O texto e o título foram corrigidos. 

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