Cerveja cai de caminhão na Leste-Oeste e parte da carga é saqueada

Uma carga com cerveja caiu na Rodovia Leste-Oeste, em um cruzamento com a Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na tarde deste sábado (8). De acordo com a Polícia Militar, as caixas de cerveja em lata tombaram após o caminhão realizar uma curva.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, não houve feridos. Após o tombamento, diversas pessoas que passavam pelo local furtaram parte da carga.
Com a chegada da Guarda Municipal, que prestou a primeira assistência para garantir a ordem no local, as pessoas que tentavam levar parte da carga fugiram do local. Por se tratar de uma via estadual, o Batalhão de Trânsito foi acionado e assumiu a ocorrência.
A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar um tombamento de caminhão, mas a equipe constatou que não havia veículo tombado nem vítimas, apenas algumas caixas de cerveja em lata que haviam caído do caminhão ao fazer uma curva.
Correção
08/07/2023 - 7:10
Versão anterior desta reportagem informava, erroneamente, que o caminhão havia tombado e, com isso, a carga havia se espalhado pela pista. No entanto, após a publicação, a Polícia Militar informou que, na verdade, apenas a carga de cerveja caiu na Rodovia Leste-Oeste quando caminhão realizou uma curva. O texto e o título foram corrigidos.