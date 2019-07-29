Cadela policial ajuda equipe a encontrar droga em Colatina

Um vídeo (veja abaixo) feito pelamostra o momento em que a cachorra farejadora encontra 3.250 kg de maconha, em um vão debaixo da última gaveta de uma cômoda. Para sinalizar o local, ela senta e indica com o focinho e com a pata a origem do cheiro. Como recompensa, Kyra recebe, logo em seguida, uma bolinha.