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Cadela farejadora

Cadela policial ajuda equipe a encontrar droga em Colatina

A cadela farejadora Kyra participou de ação nesta segunda-feira (29); um jovem de 18 anos foi preso
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 jul 2019 às 20:50

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 20:50

Cachorra Kyra, da Delegacia Especializada de Narcóticos de Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A cachorra Kyra integra a equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Colatina e nesta segunda-feira (29) foi essencial no cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa do bairro Vista da Serra. Dentro de um quarto da residência, ela farejou e encontrou mais de 3 quilos de droga, escondidos em um móvel.
Um vídeo (veja abaixo) feito pela Polícia Civil mostra o momento em que a cachorra farejadora encontra 3.250 kg de maconha, em um vão debaixo da última gaveta de uma cômoda. Para sinalizar o local, ela senta e indica com o focinho e com a pata a origem do cheiro. Como recompensa, Kyra recebe, logo em seguida, uma bolinha.
Além da droga, também foram encontrados e apreendidos uma balança de precisão, um rolo de filme plástico para embalo dos entorpecentes e uma arma de fogo falsa. Como consequência, o jovem de 18 anos que morava na casa foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e seguirá para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
OPERAÇÃO MARK CHAPMAN
O cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar desta tarde é um desdobramento da Operação Mark Chapman, deflagrada em Colatina, na última quinta-feira (25). Desde então, a PC e a Polícia Militar prenderam 55 pessoas. O nome da operação remete ao assassino do cantor John Lennon, integrante de The Beatles. O traficante, considerado chefe no tráfico no bairro Boa Vista, responde pela mesma alcunha do músico.
A KYRA
Essencial na ação desta segunda-feira (29), a Kyra é uma cachorra da raça Pastor-belga Malinois. Atualmente com 1 ano e 4 meses, ela está com a DENARC de Colatina desde os 45 dias de vida. De acordo com a Polícia Civil, ela é "de suma importância para a corporação".
 

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