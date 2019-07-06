Cadela ajuda polícia a encontrar drogas em Anchieta

De acordo com os militares, a operação integrada entre ae a Polícia Militar, cumpriu um mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de uma arma, 87 pinos de cocaína, 17 pinos vazios para embalo de cocaína, uma porção grande de cocaína, 29 pedaços de maconha, duas buchas de maconha, duas cápsulas de munição calibre 32, uma balança de precisão, uma motocicleta e um celular utilizado no tráfico, além de quantia em dinheiro.