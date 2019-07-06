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Apreensão

Cadela ajuda polícia a encontrar drogas em Anchieta

Publicado em 

05 jul 2019 às 21:11

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 21:11

Cadela da equipe de cães farejadores ajudou em operação em Anchieta Crédito: Divulgação/PM
Uma cadela da unidade K-9, da 10ª Cia Independente da Polícia Militar, em Anchieta, Litoral Sul do Estado, participou de uma operação na tarde desta sexta-feira (05) e ajudou a recuperar drogas e uma arma no balneário de Iriri. Uma pessoa foi presa.
De acordo com os militares, a operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, cumpriu um mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de uma arma, 87 pinos de cocaína, 17 pinos vazios para embalo de cocaína, uma porção grande de cocaína, 29 pedaços de maconha, duas buchas de maconha, duas cápsulas de munição calibre 32, uma balança de precisão, uma motocicleta e um celular utilizado no tráfico, além de quantia em dinheiro.
Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi detido na ação e conduzido até a delegacia de Anchieta, com os materiais apreendidos.

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