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Cadeirante é detido após roubo de carro em Vila Velha

Menor de 16 anos foi apreendido pós roubar o carro de um motorista de aplicativo, durante uma corrida. Acusado disse que foi obrigado por um traficante a participar do crime

Publicado em 

21 mai 2019 às 22:25

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 22:25

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um adolescente de 16 anos, cadeirante, foi apreendido em flagrante após roubar o carro de um motorista de aplicativo, durante uma corrida no final da tarde de segunda-feira (20), em Vila Velha. Em depoimento à polícia, o jovem disse que foi obrigado por um traficante a participar do assalto, em troca do perdão de uma dívida de drogas no valor de R$ 500.
À polícia, o motorista de 32 anos, contou que foi acionado pelo aplicativo, por uma mulher, para uma corrida no bairro Jardim América, em Cariacica. Porém, quando chegou ao local, dois homens entraram no veículo, sendo um deles o adolescente de 16 anos.
Minutos após o início da viagem, os bandidos renderam a vítima e anunciaram o assalto. De acordo com o motorista, os assaltantes estavam bem nervosos e o ameaçavam de morte a todo instante.
A vítima foi obrigada a descer do carro, um Fiesta de cor preta, próximo ao antigo Departamento de Polícia de Jardim América. Os bandidos fugiram levando além do carro da vítima, o celular dela e R$ 180 em dinheiro.
A Polícia Militar foi acionada e, após buscas, localizou o Fiesta estacionado no Beco do Garrafão, na Rua Gumercindo Baião, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O cadeirante estava próximo ao carro.
O nervosismo do adolescente, de acordo com a PM, levantou suspeitas e o jovem acabou confessando logo após a abordagem que havia roubado o carro junto com outro homem, que fugiu e não foi mais  localizado. 
> Confusão em bar termina em morte na zona rural de Linhares
Esse segundo suspeito seria o traficante que obrigou o adolescente a participar do roubo. O adolescente foi levado para a 2ª Delegacia Regional, autuado por tentativa de roubo e encaminhado para internação.
> Menor de idade é detido com mala cheia de crack no Aeroporto de Vitória
 

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