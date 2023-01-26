Buzinas avaliadas em R$ 70 mil são furtadas de mineradora em João Neiva

Buzinas avaliadas em R$ 70 mil são recuperadas após seram furtadas de mineradora em João Neiva Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Duas buzinas locomotivas avaliadas em R$ 70 mil foram furtadas nesta quarta-feira (25), de uma mineradora multinacional, localizada no bairro Cristal, em João Neiva , no Norte do Espírito Santo . No mesmo dia, a investigação da Polícia Civil apurou que dois homens estariam negociando as peças e prenderam um suspeito de 43 anos, que recebeu o material furtado.

As equipes da polícia conseguiram chegar até a informação que dois suspeitos, de 43 e 36 anos, estariam negociando as buzinas, que seriam entregues em uma borracharia, localizada também no bairro Cristal.

Os policiais realizaram campana no local e viram o momento em que um veículo preto, com quatro indivíduos, chegou à borracharia. A equipe policial flagrou o momento em que o condutor do carro entregou o material furtado para o suspeito de 43 anos.

O homem foi preso em flagrante por receptação e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA). Outro indivíduo, de 36 anos, que estava no local no momento da ação, desacatou os policiais e também foi conduzido. Ele assinou um termo circunstanciado (TC) por desacato na delegacia e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.