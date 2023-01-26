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Buzinas avaliadas em R$ 70 mil são furtadas de mineradora em João Neiva

Buzinas foram furtadas nesta quarta-feira (25), de uma mineradora multinacional. No mesmo dia, a Polícia Civil prendeu um suspeito de 43 anos, que recebeu o material furtado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:58

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:58

Buzinas avaliadas em R$ 70 mil são recuperadas após seram furtadas de mineradora em João Neiva
Buzinas avaliadas em R$ 70 mil são recuperadas após seram furtadas de mineradora em João Neiva Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Duas buzinas locomotivas avaliadas em R$ 70 mil foram furtadas nesta quarta-feira (25), de uma mineradora multinacional, localizada no bairro Cristal, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. No mesmo dia, a investigação da Polícia Civil apurou que dois homens estariam negociando as peças e prenderam um suspeito de 43 anos, que recebeu o material furtado.
As equipes da polícia conseguiram chegar até a informação que dois suspeitos, de 43 e 36 anos, estariam negociando as buzinas, que seriam entregues em uma borracharia, localizada também no bairro Cristal.
Os policiais realizaram campana no local e viram o momento em que um veículo preto, com quatro indivíduos, chegou à borracharia. A equipe policial flagrou o momento em que o condutor do carro entregou o material furtado para o suspeito de 43 anos.
O homem foi preso em flagrante por receptação e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA). Outro indivíduo, de 36 anos, que estava no local no momento da ação, desacatou os policiais e também foi conduzido.  Ele assinou um termo circunstanciado (TC) por desacato na delegacia e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
As buzinas furtadas foram apreendidas, mas a investigação prossegue, segundo o delegado titular de João Neiva, Leandro Sperandio. “As diligências continuam, pois ainda restam seis buzinas a serem recuperadas e que foram furtadas nas últimas semanas”, informou.

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