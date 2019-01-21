Briga de casal termina em delegacia de Cariacica

Duas pessoas foram detidas na tarde deste domingo (20). Um casal de Vila Palestina, em Cariacica, foi conduzido à delegacia do município, após ameaçarem policiais militares que atendiam a ocorrência.
De acordo com os militares, uma mulher de 28 anos acionou o Ciodes pedindo para que a PM fosse ao local para garantir a segurança dela ao entrar em casa e retirar seus pertences.
Por volta das 14 horas, quando a polícia chegou ao local, entraram na casa. Porém, quando o companheiro dela, um homem de 31 anos, viu a polícia, ele foi até a cozinha e pegou uma faca e ameaçou os policiais. Como havia crianças dentro da residência, os policiais decidiram recuar.
Depois que a polícia saiu da casa o homem fechou a porta. Os policiais tentaram negociar com o homem para que ele saísse da casa, enquanto o reforço que pediram chegava, mas não funcionou. A mulher chegou até a ligar para a mãe do homem para que ela o convencesse, porém ele se recusou a falar com a mãe.
Quando o reforço da PM chegou, os policiais voltaram a entrar na casa junto com a mulher. O marido continuava a ameaçar os policiais, que decidiram prender ele, então, a mulher se colocou na frente do marido para protegê-lo da polícia.
Ainda segundo os militares, ela começou a agredir verbalmente e a dar chutes e pontapés nos policiais que estavam no local. A polícia precisou imobilizar a mulher e depois imobilizar o marido. Na cozinha eles encontraram 3 facas posicionadas em cima da mesa.
O casal foi conduzido para a regional de Cariacica e devem ser indiciados por ameaça, resistência e agressão contra policiais.