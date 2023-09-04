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Um assaltante foi morto

Bombeiro assaltado: portão de casa foi atingido por tiro em Vila Velha

Família estava nos fundos da residência, no bairro Praia das Gaivotas, e ninguém se feriu; morador conversou com a reportagem sobre o susto
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 set 2023 às 11:54

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 11:54

Bombeiro assaltado: portão de casa foi atingido por tiro em Vila Velha
Vidro de portão de casa em Praia das Gaivotas foi atingido por um dos disparos do caso do bombeiro assaltado Crédito: Rodrigo Gomes
Um dos disparos do caso do bombeiro que reagiu a um assalto em Praia das Gaivotas, Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (4), atingiu o portão de uma casa no bairro. A família estava nos fundos da residência, comendo um lanche, e ninguém se feriu. O fiscal de obras que mora no imóvel conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, sem se identificar, e contou mais sobre o susto. 
"Eu estava com a minha família. A gente estava comendo uma pizza na parte de trás de casa até, graças a Deus. Ouvimos uns barulhos de tiro e a gente veio conferir o que aconteceu. Quando chegou aqui na varanda a gente viu que um dos tiros acertou a casa. Foi um susto grande. A gente deu um tempinho para sair, quando a gente saiu, já viu o rapaz baleado no chão com o bombeiro lá", relatou.
À Polícia Militar, o bombeiro relatou que estava parado no semáforo quando dois criminosos chegaram de moto, pararam ao lado dele e anunciaram o assalto. O da garupa estava com uma metralhadora caseira.
A vítima, então, se identificou como militar e sacou a arma particular dele, momento em que o suspeito teria apontado a submetralhadora para o bombeiro, que disparou cerca de quatro vezes. O suspeito que estava na garupa, identificado como Kauã Henrique Cunha de Oliveira, de 17 anos, foi atingido por dois tiros e morreu no local. O piloto fugiu. 
Testemunhas ainda disseram que uma terceira motocicleta, também com bandidos, teria passado no momento e atirado contra o bombeiro, que não foi atingido.

'Livramento'

Bombeiro assaltado: portão de casa foi atingido por tiro em Vila Velha
Marca de tiro ficou no portão da casa de fiscal de obras em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Para o fiscal de obras, a família viveu um livramento. "A gente fica assustado com o barulho de tiro e tudo, a gente não está acostumado com isso. Mas a gente agradece a Deus por ter dado esse livramento, graças a Deus nada demais aconteceu. E bola para frente. Ficamos com o prejuízo do portão, mas não tem problema. Quando você se depara com uma situação dessa o instinto é querer ajudar, mas o bombeiro já estava lá, a gente ficou mais tranquilo porque ele não foi atingido, mas infelizmente teve uma pessoa que perdeu a vida", declarou ele à TV Gazeta.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV). "O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Um homem, de 45 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado", completou a corporação.

Atualização

04/09/2023 - 2:20
Após a publicação desta reportagem, a Polícia Civil retificou a informação sobre a delegacia que investiga o caso: será a Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), e não a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O texto foi atualizado.

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