Bolsa de policial é furtada de dentro de viatura da PC em Colatina

A bolsa de uma policial civil foi furtada dentro de uma viatura no fim da manhã desta quinta-feira (16), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . A profissional atendia uma ocorrência de intimação no bairro Bela Vista, quando o crime ocorreu. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido.

Segundo o delegado Dair Oliveira Junior, a ocorrência foi recebida nesta sexta-feira (17), pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina, que investiga o caso.

Bolsa de policial é furtada de dentro de viatura em Colatina Crédito: Carlos Alberto Silva

Itens como pertences pessoais da policial, documentos e cartões foram levados. Nenhum objeto relacionado à polícia estava guardada na bolsa. O delegado informou que as investigações continuam para identificar testemunhas e câmeras que possam ajudar no trabalho da polícia.