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Bolsa de policial é furtada de dentro de viatura da PC em Colatina

A policial atendia uma ocorrência de intimação no bairro Bela Vista, quando o crime ocorreu. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido

Publicado em 17 de Março de 2023 às 17:17

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 mar 2023 às 17:17
A bolsa de uma policial civil foi furtada dentro de uma viatura no fim da manhã desta quinta-feira (16), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A profissional atendia uma ocorrência de intimação no bairro Bela Vista, quando o crime ocorreu. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido.
Segundo o delegado Dair Oliveira Junior, a ocorrência foi recebida nesta sexta-feira (17), pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina, que investiga o caso.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Bolsa de policial é furtada de dentro de viatura em Colatina Crédito: Carlos Alberto Silva
Itens como pertences pessoais da policial, documentos e cartões foram levados. Nenhum objeto relacionado à polícia estava guardada na bolsa. O delegado informou que as investigações continuam para identificar testemunhas e câmeras que possam ajudar no trabalho da polícia.
De acordo com a PC, outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.

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