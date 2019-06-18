Insegurança em Vitória

Bandidos usam carro de idoso para assaltar na Praia do Canto

Aposentado foi abordado na Ilha de Santa Maria e teve o carro, avaliado em R$ 65 mil, roubado. Em seguida, bandidos usaram o veículo para assaltar mulher na Praia do Canto

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 01:08

Publicado em 

18 jun 2019 às 01:08
Bandidos roubaram o carro dele para cometer crimes. A polícia localizou o veículo no Bairro Bonfim Crédito: Carlos Alberto Silva
Um aposentado de obras, de 71 anos, teve o carro roubado por dois bandidos armados, após deixar a neta na escola, na tarde desta segunda-feira (17), na Ilha de Santa Maria, em Vitória. O carro roubado foi usado para assaltar uma pedestre na Aleixo Netto, na Praia do Canto, também na capital. 
De acordo com o aposentado, que preferiu não se identificar, os suspeitos fizeram a abordagem minutos depois que ele deixou a neta, de 15 anos, na escola, por volta das 13h, na Avenida Paulino Muller. “Ela foi fazer a inscrição para um curso. Como estávamos atrasados, eu parei próximo a um ponto de ônibus. Depois que ela entrou na escola, eu voltei para tirar o carro e colocar em outro lugar”, disse.
O aposentado relatou que os suspeitos saíram de trás do veículo, um Kyron prata. Um dos suspeitos usava camisa cinza e o outro blusa vermelha. Antes de anunciar o assalto, um dos bandidos chegou a dizer que queria oferecer um cartão para o idoso.
Bandidos usam carro de idoso para assaltar na Praia do Canto
“Um deles parou na minha frente e disse: 'quero te dar um cartão'. Eu parei e fiquei olhando pra ele, em seguida eles anunciaram o assalto. Um colocou a arma nas minhas costas e o outro na minha barriga. Neste momento eu disse que ele podiam levar tudo”, contou o aposentado.
RENDIDA NA CALÇADA
O carro, avaliado pelo aposentado em R$ 65 mil, foi usado horas depois para assaltar uma mulher na Praia do Canto, em Vitória. A vítima andava por uma calçada, às 15h50, quando os suspeitos pararam o carro e esperaram a mulher passar.
Com o pisca alerta do veículo ligado, o suspeito que estava sentado no carona abre a porta e vai em direção à vítima, enquanto o segundo, que estava sentado atrás, mantém a arma apontada para a mulher. Toda a ação durou oito segundos. 
VÍDEO
A vítima tenta fugir dos bandidos e esbarra em uma planta que está na calçada, momento em que os suspeitos conseguem pegar a bolsa dela e voltam para o veículo. Em seguida, eles arrancam com o carro.
O veículo do aposentado foi encontrado às 20 horas, no bairro Bonfim, na Capital. A ocorrência foi levada para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.

