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Vitória

Bandidos roubam malotes de dinheiro de loja na Praia do Canto

O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 500 e uma aliança de um funcionário; o caso aconteceu por volta das 9h40 desta segunda-feira (7)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

07 jan 2019 às 18:46

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 18:46

O assalto aconteceu na Rua Chapot Presvot, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Glacieri Carrareto
Um assalto aconteceu em uma loja de calçados na Praia do Canto, em Vitória, por volta das 9h40 desta segunda-feira (7), na Rua Chapot Presvot.
De acordo com informações de pessoas que passavam no local, duas motos cercaram um veículo Fiat Fiorino que tinha acabado de estacionar próximo ao estabelecimento para pegar um malote de dinheiro. 
Um dos ocupantes da moto teria apontado uma arma para o condutor da Fiorino e tomou toda a quantia que estava dentro do veículo que, inicialmente, estaria no lugar para buscar o dinheiro da loja de sapatos.
> Motoboy é morto a tiros pelo cunhado após briga dentro de carro no ES
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC), sob responsabilidade do delegado Fabiano Rosa.
O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 500 e uma aliança do funcionário. Até o momento ninguém foi detido. O órgão informou que outras informações não serão passadas no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
Bandidos roubam malotes de dinheiro de loja na Praia do Canto

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