Bandidos roubam malotes de dinheiro de loja na Praia do Canto

O assalto aconteceu na Rua Chapot Presvot, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Glacieri Carrareto

Praia do Canto, em Vitória, por volta das 9h40 desta segunda-feira (7), na Rua Chapot Presvot. Um assalto aconteceu em uma loja de calçados na, em, por volta das 9h40 desta segunda-feira (7), na Rua Chapot Presvot.

De acordo com informações de pessoas que passavam no local, duas motos cercaram um veículo Fiat Fiorino que tinha acabado de estacionar próximo ao estabelecimento para pegar um malote de dinheiro.

Um dos ocupantes da moto teria apontado uma arma para o condutor da Fiorino e tomou toda a quantia que estava dentro do veículo que, inicialmente, estaria no lugar para buscar o dinheiro da loja de sapatos.

Gazeta Online, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC), sob responsabilidade do delegado Fabiano Rosa. Acionada pela reportagem do, ainformou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC), sob responsabilidade do delegado Fabiano Rosa.

O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 500 e uma aliança do funcionário. Até o momento ninguém foi detido. O órgão informou que outras informações não serão passadas no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.