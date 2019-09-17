Colatina, Região Noroeste do Estado. O crime aconteceu durante a madrugada de domingo (15), mas o proprietário do estabelecimento só percebeu o furto na manhã desta segunda-feira (16), quando chegou no local para trabalhar. Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação dos criminosos. Uma casa lotérica foi furtada por bandidos no bairro Esplanada, em, Regiãodo Estado. O crime aconteceu durante a madrugada de domingo (15), mas o proprietário do estabelecimento só percebeu o furto na manhã desta segunda-feira (16), quando chegou no local para trabalhar. Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação dos criminosos.

Na segunda-feira, o local ficou fechado para contabilizar os prejuízos. Isso porque os bandidos quebraram a parede do banheiro para entrar na lotérica e levaram todo o dinheiro que estava nos caixas.

Your browser does not support the audio element. Bandidos quebram parede e furtam casa lotérica em Colatina, no ES

A Polícia Civil usa as imagens das câmeras de segurança durante as investigações e trabalha com a hipótese de que o furto foi premeditado. Durante a semana passada, os acusados se passaram por clientes e frequentaram o estabelecimento, para entender como é a estrutura do espaço e planejar a ação criminosa.

Um dos vídeos mostra dois suspeitos carregando o material usado para quebrar a parede. Eles entram pelo portão de um prédio nos fundos da casa lotérica, por volta de meia-noite. Quase três horas depois, eles saem.

O rosto de um dos bandidos foi flagrada pela câmera. A polícia suspeita que seja um homem que esteve no estabelecimento na última sexta-feira (13). Nas duas ocasiões, ele usa o mesmo boné. Mais dois homens e uma mulher são apontados como participantes do furto.