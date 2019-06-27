Bandidos mataram motorista de aplicativo em Cariacica para bancar festa

Quatro jovens foram presos e três adolescentes apreendidos, suspeitos de roubarem e matarem a pauladas o motorista de aplicativo Aldo Souza dos Reis, de 32 anos, na noite do dia 7 de junho, no bairro Vista Linda, em Cariacica. A motivação do crime era conseguir dinheiro para bancar uma festa na região.

De acordo com o responsável pelo caso o chefe da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos (DRFV), delegado João Paulo Pinto, as prisões e apreensões aconteceram de forma simultânea nessa quarta-feira (25), nos bairros em Cariacica e Vila Velha, além de uma prisão em Alvorada, Tocantins.

Wagner, Everson, Rodrigo e Jaimerson suspeitos de roubarem e matarem o motorista de aplicativo Crédito: Divulgação

Jaimerson Santos da Costa, foi preso na frente da esposa e dois filhos, enquanto tentava fugir para Tocantins, na noite de terça-feira (25), em um ônibus interestadual. Rodrigo Marques Soares, de 19 anos, apontado como executor, Everson Silva Gomes, 21, o “Mim”, um adolescentes de 17 e a irmã, de 13 anos, foram encontrados no bairro Vista Linda, onde o crime aconteceu. Uma outra garota, de 17 anos, também envolvida no crime, foi detida em no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Já, na noite de terça-feira (25), em um ônibus interestadual.

O delegado destacou ainda que o mentor do crime, Wagner Schmidt, de 28 anos, que já possuía passagem no sistema prisional, foi localizado no domingo (23). Questionado sobre envolvimento dos suspeitos no tráfico de drogas da região, o delegado negou. “Wagner estava preso e, na ‘saidinha’ do Dia das Mães, ele não voltou. Rodrigo estava de alvará de soltura. Os outros nunca tiveram envolvimento em crimes, um deles inclusive disse que precisava de dinheiro para pagar uma dívida”, disse.

ADOLESCENTES SERVIRAM DE "ISCAS"

Segundo o delegado João Paulo, a adolescente de 13 anos e o irmão dela são enteados de Wagner. “Ele que pensou em tudo e conseguiu convencer os dois adolescentes de participarem como isca”, destacou.

O delegado informou ainda que os três adolescentes estavam em Vila Velha quando chamaram o motorista, através de um aplicativo. Para isso, eles usaram o telefone de uma adolescente que, segundo a polícia, não tem relação com o crime.

“Os menores usaram o telefone de outra garota, que não sabia de nada, ela só emprestou o aparelho. Eles estavam em uma casa e chamaram o carro com destino a Vista Linda, onde tudo aconteceu. Chegando no bairro, os adolescentes desceram do veículo para os adultos renderem a vítima” destacou.

O delegado esclareceu ainda que o celular usado para chamar o motorista foi fundamental para que a polícia chegasse até os suspeitos do crime.

“Em depoimento eles falaram que não sabiam do homicídio, apenas do roubo para conseguir o dinheiro para festa. Então aceitaram participar. Chegando no bairro, uma das adolescestes começou direcionar o motorista até o local de encontro. A exigência de Wagner era que tivesse algo guardado no porta-malas para fazer Aldo sair do carro. Quando ele saiu, os quatro o renderam com armas falsas e amarraram as mãos dele”, contou o delegado.

Os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e vão responder pelos crimes de latrocínio (roubo com resultado morte), fraude processual, ocultação de cadáver, incêndio e corrupção de menores, podendo chegar a 48 anos de reclusão. Já os adolescentes foram levados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

VÍTIMA TEVE DEDOS ARRANCADOS

Aldo Souza dos Reis está desaparecido há três dias. Motorista saiu para trabalhar e não voltou para casa. Crédito: Arquivo Pessoal

O motorista de aplicativo Aldo Souza dos Reis teve todos os dedos das mãos arrancados, de acordo com a Polícia Civil. O delegado acredita que os criminosos tenham feito isso para dificultar a identificação da vítima. “Existe várias formas de descobrir quem é a pessoa, mas eles retiraram os dedos achando que dificultariam o trabalho da polícia”.

onde foi achado 10 dias depois do desaparecimento. O delegado relatou ainda que Aldo foi enterrado em uma área de mata no bairro Vista Linda, mas a mando dos traficantes da região, os suspeitos tiveram que retirar o corpo, já em estado avançado de decomposição, e colocar próximo à rodovia,

“Com a presença da polícia no bairro, os traficantes mandaram os suspeitos retirarem o carro da região e também o corpo da vítima. Além de matar e enterrar, foi Rodrigo que desenterrou o corpo do motorista e deixou próximo a rodovia para ser localizado”, contou.

LIVRAMENTO

Dias após o crime, Jaimerson Santos da Costa, Wagner Schmidt e Everson Silva Gomes chegaram participar de um culto em uma igreja evangélica, onde se confessaram para pastores, momento em que Jaimerson teria recebido um “livramento”.

“Os três foram para igreja no domingo e, em um dos momentos do culto, Jaimerson foi até a frente da igreja receber a oração de um pastor. Everson, vendo aquilo tudo, decidiu ir na frente para receber oração também. O pastor estava orando com uma mão na cabeça de Jaimerson e com a outra mão segurava as mãos do suspeito", relatou o delegado.

No culto, Everson viu um documento de identidade e uma passagem de ônibus nas mãos de Jaimerson. "Foi assim que conseguimos descobrir para onde ele estava indo. Ligamos para as estações rodoviárias até encontrar o ônibus e o nome do passageiro. Daí conseguimos informar a polícia de Tocantins", contou.

Ainda segundo o delegado, durante o culto, o pastor ainda deu uma ‘benção’ para Jaimerson viajar e disse que daria tudo certo.

FESTA PODE NÃO TER ACONTECIDO

De acordo com o delegado, o carro do motorista, um Gol prata, foi roubado para ser vendido. A morte da vítima foi para que a polícia não fosse acionada e o veículo rastreado. Ainda segundo a polícia, a festa que os suspeitos planejavam pode não ter acontecido.

"Eles roubaram o carro, que tinha um toca fita, o celular da vítima, dois cabos USB e R$ 30. Acredito que eles não tenham feito a festa, já que estavam sendo expulsos da região por traficantes do local e não conseguiram levantar o dinheiro com os produtos roubados", destacou.

CARRO QUEIMADO

O veículo de Aldo foi queimado porque os suspeitos não conseguiram tirar o carro do bairro. "Os traficantes mandaram eles tirarem o veículo do local, mas eles já tinham circulado com o veículo e, em um dos momentos, foi roubado a bateria do carro, o que impossibilitou a retirada. Então eles decidiram queimar o Gol", esclareceu.

O CASO

O motorista de aplicativo Aldo Souza dos Reis, trabalhava durante a noite e fez um último contato com o filho no último dia 7, sexta-feira, por volta das 21h. Na ligação, ele disse que estava em uma corrida em Vila Velha e voltaria para a casa às 22h, o que não aconteceu.

Aldo saiu de casa, na Serra, por volta das 17h30 em um Gol Prata. De acordo com a esposa, a diarista Azélia Santos Gomes, 33 anos, ela e o marido se falaram pelo menos três vezes enquanto ele trabalhava.

"Ele disse que ainda ia trabalhar por mais uma hora e que estava fazendo uma corrida em Vila Velha. Meu filho foi dormir e eu fiquei esperando, mas ele não voltou", disse.

Aldo trabalhava com o motorista de aplicativo há aproximadamente um ano, depois de ter ficado desempregado.