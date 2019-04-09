Bandidos invadem financeira e roubam R$ 110 mil de cofre em Vitória

Caso vai ser investigado na Delegacia Especializada de Roubo a Banco, em Vitória Crédito: Edson Chagas

Praia do Canto, em Vitória, na madrugada do último domingo (07) e furtaram cerca de R$ 110 mil que estavam em um cofre. Para terem acesso à financeira, os bandidos invadiram uma casa abandonada que fica ao lado do estabelecimento e fizeram um buraco na parede. Com ferramentas como britadeira e furadeira, três criminosos invadiram uma instituição financeira cooperativa na, em Vitória, na madrugada do último domingo (07) e furtaram cerca de R$ 110 mil que estavam em um cofre. Para terem acesso à financeira, os bandidos invadiram uma casa abandonada que fica ao lado do estabelecimento e fizeram um buraco na parede.

De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, titular da Delegacia Especializada de Roubo a Banco (DRB), que teve conhecimento do furto por volta das 3h30 de domingo, os três bandidos usaram camisas nos rostos e bonés para tentar esconder suas identidades.

"Eles invadiram um imóvel abandonado que fica ao lado da financeira e furaram a parede com uma britadeira. Depois eles usaram uma furadeira para abrir o cofre e levaram cerca de R$ 110 mil", contou.

Polícia Civil já recolheu as imagens de videomonitoramento do local e o caso segue sob a investigação da DRB. Os criminosos fugiram após a ação, mas a polícia ainda não sabe informar se eles contaram com apoio de mais bandidos ou algum veículo. A polícia fez rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Ajá recolheu as imagens de videomonitoramento do local e o caso segue sob a investigação da DRB.

A reportagem esteve na financeira nesta segunda-feira (08), que funcionou normalmente, mas nenhum funcionário quis falar sobre o assunto.