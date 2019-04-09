Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Furto de cofre

Bandidos invadem financeira e roubam R$ 110 mil de cofre em Vitória

Para terem acesso à financeira, os bandidos invadiram uma casa abandonada que fica ao lado do estabelecimento, na Praia do Cato, em Vitória, e fizeram um buraco na parede.

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 23:26

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

08 abr 2019 às 23:26
Caso vai ser investigado na Delegacia Especializada de Roubo a Banco, em Vitória Crédito: Edson Chagas
Com ferramentas como britadeira e furadeira, três criminosos invadiram uma instituição financeira cooperativa na Praia do Canto, em Vitória, na madrugada do último domingo (07) e furtaram cerca de R$ 110 mil que estavam em um cofre. Para terem acesso à financeira, os bandidos invadiram uma casa abandonada que fica ao lado do estabelecimento e fizeram um buraco na parede. 
> Vendedor surta, fica pelado e agride motoboy na Mata da Praia; veja vídeo
 De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, titular da Delegacia Especializada de Roubo a Banco (DRB), que teve conhecimento do furto por volta das 3h30 de domingo, os três bandidos usaram camisas nos rostos e bonés para tentar esconder suas identidades.
"Eles invadiram um imóvel abandonado que fica ao lado da financeira e furaram a parede com uma britadeira. Depois eles usaram uma furadeira para abrir o cofre e levaram cerca de R$ 110 mil", contou. 
Os criminosos fugiram após a ação, mas a polícia ainda não sabe informar se eles contaram com apoio de mais bandidos ou algum veículo. A polícia fez rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil já recolheu as imagens de videomonitoramento do local e o caso segue sob a investigação da DRB.
A reportagem esteve na financeira nesta segunda-feira (08), que funcionou normalmente, mas nenhum funcionário quis falar sobre o assunto. 
Por nota, a PC informou que "conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos".
> Família é feita refém em sítio durante assalto em Fundão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia do Canto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados