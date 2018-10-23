Bandidos invadem casas e são surpreendidos por moradores em Vitória 

Dois bandidos foram presos, entre a tarde e a noite de segunda-feira (22), após invadirem residências em bairros de Vitória. O primeiro caso aconteceu por volta das 15 horas em Santa Tereza, na Grande Santo Antônio. Um estudante de 23 anos havia acabado de sair de casa, quando recebeu a informação de um vizinho que havia alguém dentro do local.
Ele pegou o celular e ligou para o padrasto para saber se ele havia chegado. Ao saber que não, retornou ao local, ouviu o barulho e acionou o 190. Enquanto isso, o padrasto dele chegou e os dois resolveram entrar na casa. Quando foram avistados pelo criminoso, o homem foi até a cozinha correndo para tentar pegar uma faca.
Porém foi imobilizado antes que conseguisse, pelos dois, até a chegada da polícia. O assaltante já havia colocado vários objetos dentro de uma mala, entre eles joias, que segunda a vítima eram avaliadas em R$ 5 mil, e cerca de R$ 1,5 mil em perfumes.
Na 1ª Delegacia Regional de Vitória, o criminoso foi identificado como Jorge Maikon de Souza, de 26 anos. Ele confessou o crime e foi autuado por roubo, antes de ser levado ao presídio.
CASA INVADIDA EM GURIGICA
Uma outra casa foi invadida por volta da meia-noite desta segunda-feira (22) no bairro Gurigica, em Vitória. O criminoso subiu no telhado para entrar dentro da residência. O suspeito foi percebido pelo morador, que chamou o irmão após se assustar com o barulho.
Os dois ficaram observando a movimentação. O telhado acabou quebrando e o criminoso caiu na área de serviço. Os dois irmãos imobilizaram o homem até a chegada da polícia. Ele não conseguiu pegar uma faca que estava na cintura no momento em que caiu. O homem foi preso e levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Com informações de Daniela Carla