Bandidos incendeiam carro em Vitória

Quatro bandidos incendiaram um carro, modelo HB20, na noite desta quarta-feira (20), no bairro Joana Darc, em Vitória, por volta das 19h30. Um outro carro, modelo Onix, que pertence a um servidor público, também foi atingido pelas chamas.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que quatro bandidos chegaram na rua Orlinda Rocha Nunes no HB20. A via tem uma ladeira. Eles desceram do veículo, atearam fogo e teriam fugido em outro veículo. Em chamas, o HB20 desceu cerca de 10 metros e bateu no Onix prata que estava estacionado.
O HB20 ficou totalmente incendiado. Já a parte interna e a traseira do Onix foram destruídas. Alguns moradores tentaram conter as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo. No local, foram encontrados um galão, onde teria sido colocada gasolina, e um isqueiro. Nenhum suspeito foi preso.
De acordo com a PM, o HB20 foi roubado no dia 9 de fevereiro, na Praia do Canto, também na Capital. O veículo estava com a placa clonada. A perícia da Polícia Civil foi acionada. O carro roubado será guinchado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. O proprietário do Onix informou que o veículo possui seguro. Ele não estava em casa quando o carro dele foi atingido.