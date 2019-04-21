Bandidos fingem ser policiais e assaltam casal de idosos em Cariacica

Idoso agredido por bandidos que se passaram por policiais Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Dois bandidos fingiram ser policiais, abordaram um idoso de 68 anos na casa dele, localizada no bairro Santa Cecília, em Cariacica , roubaram celulares e relógios e ainda entraram em luta corporal com o autônomo e a esposa dele, de 61 anos. O crime ocorreu por volta das 19h30 deste sábado (20).

Alegando ser policiais, os dois homens disseram que chegaram na residência do autônomo por conta do rastreamento de um celular roubado. O idoso então abriu o portão, acreditando que de fato se tratava de policiais. Quando os dois homens entraram na sala, um deles anunciou o assalto e tentou roubar o relógio da vítima.

O idoso em um dos bandidos começaram uma luta corporal no sofá, tentando impedir que o criminoso não roubasse o cordão, a pulseira e o relógio que ele usava.

Nesse momento, a mulher da vítima, uma senhora de 61 anos, também entrou em luta corporal com o bandido enquanto o outro falso policial foi para o quarto do casal, onde revirou bolsas tentando achar objetos de valor.