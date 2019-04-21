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Cariacica

Bandidos fingem ser policiais e assaltam casal de idosos em Cariacica

Bandidos alegaram que estavam procurando um celular roubado, invadiram a casa das vítimas, agrediram o casal e fugiram com celulares e relógio

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 14:31

Publicado em 

21 abr 2019 às 14:31
Idoso agredido por bandidos que se passaram por policiais Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Dois bandidos fingiram ser policiais, abordaram um idoso de 68 anos na casa dele, localizada no bairro Santa Cecília, em Cariacica, roubaram celulares e relógios e ainda entraram em luta corporal com o autônomo e a esposa dele, de 61 anos. O crime ocorreu por volta das 19h30 deste sábado (20). 
Alegando ser policiais, os dois homens disseram que chegaram na residência do autônomo por conta do rastreamento de um celular roubado. O idoso então abriu o portão, acreditando que de fato se tratava de policiais. Quando os dois homens entraram na sala, um deles anunciou o assalto e tentou roubar o relógio da vítima.
O idoso em um dos bandidos começaram uma luta corporal no sofá, tentando impedir que o criminoso não roubasse o cordão, a pulseira e o relógio que ele usava.
Nesse momento, a mulher da vítima, uma senhora de 61 anos, também entrou em luta corporal com o bandido enquanto o outro falso policial foi para o quarto do casal, onde revirou bolsas tentando achar objetos de valor. 
As vítimas começaram a gritar e um vizinho, que é policial militar, ouviu os gritos e teria feito um disparo de arma de fogo. Uma cápsula calibre ponto 40 foi encontrada no portão da vítima. Os bandidos, quando ouviram os disparos, fugiram levando dois celulares e um relógio do dono da casa.
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