Bandidos aplicam golpes a clientes em banco de Piúma

Três homens são procurados pela Polícia Civil de Piúma, Litoral Sul do Estado. Eles são suspeitos de aplicarem golpes contra clientes de um banco no centro da cidade, na tarde desta quarta-feira (12). Uma das vítimas teria perdido a quantia de R$ 3,5 mil e a outra R$ 1,1 mil. Os criminosos se passaram por funcionários do estabelecimento, fazendo a manutenção dos caixas.
Segundo o delegado David Santana, os homens chegaram ao estabelecimento por volta do meio-dia, quando há grande movimentação de pessoas e fingiram que estavam fazendo reparos no sistema. O alvo era idosos. Um dos golpistas conversava com a vítima, enquanto outro colocava um dispositivo na máquina para clonar os cartões.
Câmera de segurança do local flagraram a ação dos criminosos. “Essa associação pelo que investigamos, atua em todo o Estado”, disse o delegado, que divulgou as imagens da ação dos suspeitos.
A polícia realizou buscas, mas ninguém foi detido até o momento. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181.