Bandidos aplicam golpes a clientes em banco de Piúma

Três homens são procurados pelade, Litoral Sul do Estado. Eles são suspeitos de aplicarem golpes contra clientes de um banco no centro da cidade, na tarde desta quarta-feira (12). Uma das vítimas teria perdido a quantia de R$ 3,5 mil e a outra R$ 1,1 mil. Os criminosos se passaram por funcionários do estabelecimento, fazendo a manutenção dos caixas.