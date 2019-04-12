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Violência

Bandido pede água em hotel e ataca funcionário em Mimoso do Sul

Vítima segue internada, mas não corre risco de morrer; criminoso foi detido e encaminhado ao presídio

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 21:49

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 abr 2019 às 21:49
Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução - Portal Mimoso In Foco
Um funcionário de um hotel no Centro de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, foi esfaqueadona madrugada desta quinta-feira (11). A vítima teria aberto a porta para o homem que pediu água, mas a intenção dele era roubar o estabelecimento. O criminoso foi preso nesta tarde.
Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que estava trabalhando quando o suspeito, Nathan Silva de Souza, 19 anos, pediu água. Ele abriu a porta e neste momento, o homem anunciou o assalto. A vítima tentou imobilizar o assaltante, mas foi agredido com um facão no ombro e na cabeça.
O funcionário foi socorrido por populares para o Hospital Apóstolo Pedro. Ele segue internado, mas não corre risco de morrer.
Após o fato, o agressor fugiu e somente foi localizado no início da tarde, segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho. Após autuado por roubo, o criminoso foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

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