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Insegurança

Bandido leva quatro segundos para assaltar pedestre em Vitória

Um bandido armado rendeu um homem na Rua Constante Sodré às 16h27 de terça-feira
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 set 2019 às 14:56

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 14:56

Imagem mostra assalto na Constante Sodré, na Praia do Canto Crédito: (Foto: Reprodução)
Uma câmera instalada em um prédio da Rua Constante Sodré, na Praia do Canto, Vitória, flagrou um assalto que durou quatro segundos. As imagens mostram um pedestre sendo abordado por um bandido armado às 16h27 de terça-feira (17).
O bandido chegou ao local em um Corsa cinza. Com a ajuda de um comparsa, ele para o carro atrás de um veículo estacionado na via e desce com a arma na mão. Apontando na direção do pedestre, ele exige o celular.
> Condomínios da Praia do Canto pagam central para vigiar ruas
A vítima entrega aparelho e o criminoso foge. O presidente da Associação Comercial e diretor da Associação de Moradores da Praia do Canto, César Saad, informou que o crime foi registrado pela polícia.
“Assalto é sempre é um tema complicado, mas os casos diminuíram cerca de 20% aqui no bairro após o aumento do policiamento ostensivo. Nós queríamos zerar os casos, mas sabemos que isso só seria possível com aumento do efetivo policial”, analisa Saad.
O QUE DIZ A POLÍCIA
Policiamento ostensivo com rondas preventivas 24h por dia, cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e abordagens. De acordo com a Polícia Militar, essas são as ações desenvolvidas na Praia do Canto pela corporação.
“No entanto, a PM reforça que a Segurança Pública, enquanto responsabilidade constitucional de todos, exige a participação popular para sua eficácia. Por isso, ressalta que a qualquer atitude suspeita ou ocorrência de crime uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190). Somente assim a PM poderá mapear o local e reavaliar a sua forma de atuação no local de acordo com horários e locais críticos”, solicita a nota.
Já a Polícia Civil afirma que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. A polícia conta com a colaboração da população por meio do Disque-Denúncia 181.
 

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