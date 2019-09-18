Bandido leva quatro segundos para assaltar pedestre em Vitória

Imagem mostra assalto na Constante Sodré, na Praia do Canto Crédito: (Foto: Reprodução)

assalto que durou quatro segundos. As imagens mostram um pedestre sendo abordado por um bandido armado às 16h27 de terça-feira (17). Uma câmera instalada em um prédio da Rua Constante Sodré, na Praia do Canto Vitória , flagrou umque durou quatro segundos. As imagens mostram um pedestre sendo abordado por um bandido armado às 16h27 de terça-feira (17).

O bandido chegou ao local em um Corsa cinza. Com a ajuda de um comparsa, ele para o carro atrás de um veículo estacionado na via e desce com a arma na mão. Apontando na direção do pedestre, ele exige o celular.

A vítima entrega aparelho e o criminoso foge. O presidente da Associação Comercial e diretor da Associação de Moradores da Praia do Canto, César Saad, informou que o crime foi registrado pela polícia.

“Assalto é sempre é um tema complicado, mas os casos diminuíram cerca de 20% aqui no bairro após o aumento do policiamento ostensivo. Nós queríamos zerar os casos, mas sabemos que isso só seria possível com aumento do efetivo policial”, analisa Saad.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar, essas são as ações desenvolvidas na Praia do Canto pela corporação. Policiamento ostensivo com rondas preventivas 24h por dia, cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e abordagens. De acordo com a, essas são as ações desenvolvidas na Praia do Canto pela corporação.

“No entanto, a PM reforça que a Segurança Pública, enquanto responsabilidade constitucional de todos, exige a participação popular para sua eficácia. Por isso, ressalta que a qualquer atitude suspeita ou ocorrência de crime uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190). Somente assim a PM poderá mapear o local e reavaliar a sua forma de atuação no local de acordo com horários e locais críticos”, solicita a nota.

Polícia Civil afirma que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. A polícia conta com a colaboração da população por meio do Já aafirma que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. A polícia conta com a colaboração da população por meio do Disque-Denúncia 181