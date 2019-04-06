Bandido faz arrastão em Transcol, é perseguido e acaba preso

Ônibus no DPJ de Cariacica após ter sido alvo de bandido Crédito: Bernardo Coutinho

Um assaltante se deu mal após assaltar passageiros de um ônibus do sistema Transcol, em Cariacica, na manhã deste sábado (06). Ao perceber que o criminoso apenas simulava estar armado, passageiros correram atrás do bandido, que acabou detido.

De acordo com uma das vítimas, um auxiliar de construção, de 29 anos, era por volta 8h30 quando ele seguia com a mulher e os dois filhos, de sete e um ano, em um ônibus da linha 504, que faz o trajeto Terminal de Jacaraípe x Terminal de Itacibá. A família saiu de São Benedito, em Vitória, com a intenção de visitar uma familiar em Itacibá.

“O assaltante subiu no ônibus na altura da Rodoviária de Vitória com uma mochila nas costas. Ele pulou a roleta e foi para o fundo do ônibus. Quando o ônibus passou pela Segunda Ponte, ele anunciou o assalto aos passageiros dos fundos”, lembrou.

O auxiliar chegou a ver quando alguns passageiros entregaram seus pertences. Depois, o bandido aproximou-se da família, segurando um objeto dentro da mochila, que ele simulava ser uma arma.

“Eu vi um cabo de madeira e logo desconfiei que não era arma. Pensei em pular em cima dele, mas minha mulher pediu que eu não reagisse. Entreguei o celular, como ele exigiu, mas observei bem o objeto. Olhei muito e realmente não parecia uma arma. Quando ele mandou o motorista abrir a porta para descer, já em Jardim América, eu decidi descer atrás dele”, contou.

Além do auxiliar, outro passageiro ajudou na busca. Os dois correram atrás do assaltante gritando “ladrão!”. Um motorista chegou a bater com a lateral do caminhão baú no criminoso, que caiu no chão, levantou e continuou correndo. Enquanto isso, o auxiliar conseguiu carona com um motociclista que o ajudou na busca.

“Vi que o bandido correu na direção de um viaduto. Como ele havia acabado de cair, não conseguiu correr mais e parou. Foi quando eu e o motociclista imobilizamos ele. Enquanto isso, peguei meu relógio e não localizei o celular. O motociclista decidiu ir embora e eu fiquei sozinho com o bandido.”

A vítima conta que ficou desnorteada, sem achar o celular. Foi quando o criminoso aproveitou para confundir a vítima, dizendo que o motociclista havia levado o aparelho.

“Ele disse 'Viu? Você foi roubado duas vezes. Ele levou seu celular'. Fiquei nervoso e acabei soltando ele. Ele me devolveu o relógio, disse que só queria a mochila e correu. Mas alguém já havia avisado a Polícia Militar e ele foi pego pelos policiais logo em seguida. Meu celular estava na mochila dele”, lembrou.