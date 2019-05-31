Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim da Penha

Bandido é detido após furtar residência em Vitória

Com o suspeito, foram encontradas uma faca, um facão, um simulacro e um machado

Publicado em 

31 mai 2019 às 20:16

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 20:16

Apreensão em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal
Um suspeito, identificado pela polícia como Cleiton Nascimento de Oliveira, de 22 anos, foi detido nesta sexta-feira (31), após furtar uma residência, em Jardim da Penha, Vitória. Com o suspeito, foram encontradas uma faca, um facão, um simulacro e um machado. 
> ES: presos por roubo a banco viviam em sítio com piscina e cavalos de raça
De acordo com a Guarda Municipal, a equipe fazia um patrulhamento às 13h30, quando viu Cleiton correndo de mochila e sem camisa. "Ele corria da Reta da Penha em direção à Ponte da Passagem. Quando fizemos a abordagem encontramos todo esse material com ele", contou o agente Kruger. 
Ainda segundo a Guarda, quando encontraram o telefone com o suspeito, ligaram para identificar a vítima. "Quando a vítima atendeu outro telefone ele disse que estava em um banco e que teria sido furtado pois não encontrou o celular e notebook" destacou o agente. 
> Bandidos de bicicleta fazem arrastão na região da Praça dos Namorados
A vítima, que preferiu não se identificar, disse que só queria recuperar os objetos e ir para casa.
Segundo o agente da guarda, o suspeito já possui passagem por furto e roubo.
 De acordo com a Polícia Civil, Cleiton foi autuado em flagrante por furto e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com ele foram encontrados, uma faca, um facão, um simulacro e um machado. Crédito: Divulgação | Guarda Municipal
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Bairro Jardim da Penha Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Aplicativo Meu INSS
INSS libera consulta a valor do 13º salário dos aposentados; no ES, 700 mil receberão benefício
Unidade da Farmácia Popular
PF faz operação em Cariacica contra fraude no Farmácia Popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados