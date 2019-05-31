Bandido é detido após furtar residência em Vitória

Apreensão em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Jardim da Penha, Vitória. Com o suspeito, foram encontradas uma faca, um facão, um simulacro e um machado. Um suspeito, identificado pela polícia como Cleiton Nascimento de Oliveira, de 22 anos, foi detido nesta sexta-feira (31), após furtar uma residência, em, Vitória. Com o suspeito, foram encontradas uma faca, um facão, um simulacro e um machado.

Guarda Municipal, a equipe fazia um patrulhamento às 13h30, quando viu Cleiton correndo de mochila e sem camisa. "Ele corria da Reta da Penha em direção à Ponte da Passagem. Quando fizemos a abordagem encontramos todo esse material com ele", contou o agente Kruger. De acordo com a, a equipe fazia um patrulhamento às 13h30, quando viu Cleiton correndo de mochila e sem camisa. "Ele corria daem direção à. Quando fizemos a abordagem encontramos todo esse material com ele", contou o agente Kruger.

Ainda segundo a Guarda, quando encontraram o telefone com o suspeito, ligaram para identificar a vítima. "Quando a vítima atendeu outro telefone ele disse que estava em um banco e que teria sido furtado pois não encontrou o celular e notebook" destacou o agente.

A vítima, que preferiu não se identificar, disse que só queria recuperar os objetos e ir para casa.

Segundo o agente da guarda, o suspeito já possui passagem por furto e roubo.

De acordo com a Polícia Civil, Cleiton foi autuado em flagrante por furto e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Com ele foram encontrados, uma faca, um facão, um simulacro e um machado. Crédito: Divulgação | Guarda Municipal