Bandido é detido após furtar residência em Vitória

Um suspeito, identificado pela polícia como Cleiton Nascimento de Oliveira, de 22 anos, foi detido nesta sexta-feira (31), após furtar uma residência, em Jardim da Penha, Vitória. Com o suspeito, foram encontradas uma faca, um facão, um simulacro e um machado.
De acordo com a Guarda Municipal, a equipe fazia um patrulhamento às 13h30, quando viu Cleiton correndo de mochila e sem camisa. "Ele corria da Reta da Penha em direção à Ponte da Passagem. Quando fizemos a abordagem encontramos todo esse material com ele", contou o agente Kruger.
Ainda segundo a Guarda, quando encontraram o telefone com o suspeito, ligaram para identificar a vítima. "Quando a vítima atendeu outro telefone ele disse que estava em um banco e que teria sido furtado pois não encontrou o celular e notebook" destacou o agente.
A vítima, que preferiu não se identificar, disse que só queria recuperar os objetos e ir para casa.
Segundo o agente da guarda, o suspeito já possui passagem por furto e roubo.
De acordo com a Polícia Civil, Cleiton foi autuado em flagrante por furto e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).